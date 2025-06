TIM: con questa super offerta potete usufruire dei giga illimitati

Al giorno d’oggi, ogni utente ha bisogno di usufruire di una promozione che includa minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati intestata ovviamente alla Sim telefonica, tutto ciò si rende necessario per poter sfruttare al massimo le potenzialità dei nostri smartphone che ci consentono di restare costantemente connessi con la vita digitale attorno a noi, di conseguenza scegliere una promozione in grado di venire incontro alle necessità di ogni consumatore è indispensabile e bisogna fare una scelta mirata in grado di permetterci di arrivare alla fine del mese senza troppe preoccupazioni.

In Italia, fortunatamente i cataloghi di offerte non mancano dal momento che tutti i provider puntano a dominare il mercato con promozioni pensate per accontentare chiunque, ogni offerta infatti garantisce tutto il necessario ed è stratificata in fasce di prezzo in modo da permettere a tutti di attivare una promozione.

Un provider che sicuramente potrebbe interessarvi se state cercando una nuova offerta è TIM, l’operatore vestito di blu infatti vanta un catalogo di offerte davvero ricco di opzioni e recentemente ammesso a disposizione dei consumatori con un’età inferiore ai trent’anni una nuova promozione davvero interessante, diamo insieme un’occhiata.

Anche i giga illimitati

L’offerta in questione è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni e permette di accedere a 200 GB di traffico dati in 5G ultra con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese con un prezzo di attivazione di 10 € che include anche cinque euro di credito telefonico, Non è finita qui, per coloro che contestualmente usufruiscono di una promozione di rete fissa sempre con lo stesso operatore, c’è la possibilità di evolvere tale offerta arrivando ad ottenere i giga in 5G completamente illimitati allo stesso prezzo di prima, se dunque avete questa possibilità non perdete l’occasione dal momento che attualmente sul mercato quasi nessuno può offrire i giga di Internet in 5G ultra senza nessun tipo di limite o vincolo.