DJI Flip: pazzo sconto del 70% oggi su AliExpress

L’occasione per acquistare un drone DJI, in particolar modo il DJI Flip, è finalmente arrivata con la promozione applicata da AliExpress che permette, e facilita, l’accesso ad un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, approfittando allo stesso tempo della riduzione effettiva del 70%.

Il prodotto si contraddistingue da tutti gli altri modelli di casa DJI per la sua estrema facilità di utilizzo, è un drone che può essere effettivamente utilizzato da chiunque nel mondo, oltre che essere adatto per un uso interno, data la presenza di quattro para-eliche. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, è piccolissimo e leggero (tanto da stare nel palmo di una mano), realizzato interamente in plastica, non richiede la presenza di un patentino, ma solo della registrazione con codice QR.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per goderne per diverso tempo, tra cui spicca sicuramente il radiocomando RC-2. Questi, a differenza di altri della stessa azienda cinese, integra direttamente un monitor, così da non dover effettivamente collegare lo smartphone, né posizionarlo superiormente.

DJI Flip: ecco la nuova promozione da non perdere su AliExpress

Spendere relativamente è possibile direttamente con AliExpress, la variante corrente sarebbe in vendita a 1840,91 euro, ma approfittando della promozione attivata dall’azienda, che prevede uno sconto effettivo del 70%, si andranno a spendere solamente 542,50 euro a questo link. Da notare, oltretutto, che si riceverà un cashback del valore massimo del 10%, utilizzabile per successivi acquisti sulla piattaforma.

L’acquisto al link inserito poco sopra prevede inoltre la consegna a domicilio in tempi molto ridotti, si parlano di circa 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine, con spedizione diretta dal magazzino presente in Francia. Il reso è gratuito, nel caso in cui ci fosse qualsiasi tipo di problema, entro 15 giorni dalla ricezione, come previsto dalla normativa vigente. Quasi superfluo ricordare che non sono previsti dazi doganali di alcun tipo, essendo spedito dall’interno dell’UE.