Ops! Mobile ha la Special con 300GB al mese, battuta Iliad

Nel mondo delle offerte mobili, OPS! Mobile si fa notare con una promozione pensata per chi ha bisogno di molti giga e non vuole sottostare a vincoli o costi nascosti. L’offerta si chiama OPS Special 300 GB ed è riservata esclusivamente a chi sceglie di passare a OPS! Mobile da un altro gestore, con l’unica eccezione degli utenti Vodafone, esclusi da questa promozione.

300 giga, minuti illimitati e prezzo bloccato

Il pacchetto messo a disposizione comprende minuti senza limiti verso tutti, 100 SMS e un totale di 300 giga in 4G. Di questi, 150 GB sono di base, mentre gli altri 150 GB vengono erogati come bonus direttamente dal gestore. Il tutto al prezzo fisso di 9,99€ al mese, che non subirà aumenti nel tempo. Un aspetto che conferma la volontà dell’operatore di puntare su trasparenza e continuità, due elementi sempre più richiesti da chi cambia piano telefonico.

L’attivazione dell’offerta è possibile solo tramite SPID, una modalità che consente di completare la procedura in pochi minuti, direttamente online, senza passaggi complicati. Il costo iniziale è di 9,90€ una tantum, a cui non si aggiungono altre spese: la spedizione della SIM è gratuita.

Una scelta adatta a chi usa intensamente internet su mobile

OPS Special 300 GB è pensata per chi naviga molto, guarda video in streaming, partecipa a videochiamate o utilizza hotspot in mobilità. Il volume di traffico disponibile ogni mese copre tranquillamente anche gli utilizzi più frequenti, senza ansie da soglia o necessità di ricariche extra.

Con questa offerta, OPS! Mobile punta a conquistare spazio tra gli operatori virtuali più dinamici, proponendo un piano ricco, chiaro e senza vincoli, che soddisfa chi cerca prestazioni elevate a un costo sostenibile. Andare sul sito ufficiale è veramente un gioco da ragazzi, proprio per capire tutto quello che offre il provider a coloro che lo scelgono per la prima volta. Di certo molte persone resteranno piacevolmente sorprese dopo aver visto i contenuti.