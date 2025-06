Euronics è irresistibile: le PROMO più imperdibili ORA qui

Chi non vuole risparmiare quando si tratta di tecnologia? Tra smartphone, TV e tablet, il desiderio di trovare il prezzo giusto è sempre la priorità. Euronics si presenta con una selezione che può soddisfare davvero ogni esigenza. Televisori giganteschi per chi ama il cinema in salotto o modelli più compatti per chi desidera qualità senza sacrificare spazio. Tablet maneggevoli e smartphone di ultima generazione completano la lista, tutti proposti a prezzi che spingono a tirare fuori la carta di credito senza troppi pensieri. Ti stai chiedendo se davvero conviene? Euronics ti dimostra che, con le giuste offerte, si può puntare al top senza spendere una fortuna.

Offerte Euronics da urlare wow

Per chi vuole una TV che trasformi il salotto in un’esperienza cinematografica di prim’ordine, la Smart TV Q-LED Hisense da 85 pollici è disponibile da Euronics a un prezzo incredibile di 899 euro. Se si preferisce qualcosa di meno ingombrante ma comunque potente, la Hisense Q-LED 4K da 43” (43E79NQ) è un vero affare da Euronics a soli 299 euro. Chi non rinuncia all’eleganza e alla qualità sceglie la LG OLED UHD 4K da 55” Serie B4, proposta da Euronics a 849 euro con un design raffinato.

Non mancano le opzioni per chi vuole un televisore da tutti i giorni: la Samsung LED UHD 4K da 65″ (UE65DU7170UXZT) si può portare a casa a soli 549 euro. La mobilità ha il suo spazio con il tablet Lenovo TAB M11 TB330FU, un dispositivo maneggevole e performante che Euronics propone a soli 159 euro. Infine, per chi cerca uno smartphone all’avanguardia senza spendere una fortuna, il Samsung Galaxy S24 da 256GB in Onyx Black o Marble Gray è disponibile a un prezzo shock di 599 euro da Euronics.