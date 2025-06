Xbox Store, arrivano i nuovi sconti “Publisher Spotlight”

Ritorna l’ormai consueto appuntamento con le super offerte e promozioni disponibili su Xbox Store. Come sempre, infatti, il colosso americano Microsoft aggiorna le sue offerte settimanali. Per questa settimana, in particolare, sono stati resi disponibili in sconto tantissimi videogiochi grazie alla promozione denominata “Publisher Spotlight”. Quest’ultima prevede in sconto numerosi titoli pubblicati da marchi noti come Ubisoft, Devolver Digital, Milestone e QUByte. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Xbox Store, arrivano tanti sconti con la nuova promo denominata Publisher Spotlight

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibile su Xbox Store un’altra sorprendente promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata “Publisher Spotlight”. Quest’ultima prevede tantissimi videogiochi in sconto pubblicati dai marchi noti, fra cui Ubisoft, Devolver Digital, Milestone e QUByte. Come già successo in passato, anche per questa settimana gli utenti potranno festeggiare, dato che si troveranno di fronte a sconti folli che arrivano quasi al 90%.

Con uno sconto così, troviamo ad esempio il videogioco denominato Monster Energy Supercross 6. Quest’ultimo è infatti ora disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un prezzo estremamente basso pari a soli 4,99 euro. Ci sono poi altrettanti titoli proposti a degli ottimi prezzi. Per gli amanti della saga di Assassin’s Creed, ritorna in sconto uno dei titoli della serie. Si tratta in particolare del videogioco denominato Assassin’s Creed Mirage + Valhalla Bundle.

Quest’ultimo è al momento disponibile ad un prezzo di soli 36,29 euro, grazie allo sconto proposto pari al 50%. Troviamo inoltre ad un prezzo scontato anche il videogioco della serie Assassin’s Creed Odyssey. Quest’ultimo è proposto ad un prezzo di soli 13,99 euro con uno sconto pari all’80%.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, la nuova promozione “Publisher Spotlight ” sarà disponibile fino alla giornata del prossimo 7 luglio 2025. Ricordiamo inoltre che alcuni videogiochi saranno proposti in sconto soltanto agli abbonati al servizio di Xbox Game Pass.