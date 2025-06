Google Chrome: la barra degli indirizzi si può finalmente spostare in basso su Android

Dopo quasi dieci anni di test, retromarce e ripensamenti, Google ha finalmente attivato la possibilità di spostare la barra degli indirizzi di Chrome nella parte inferiore dello schermo su Android. Una funzione attesa da tempo, già disponibile su iOS dal 2023, che ora approda ufficialmente anche su dispositivi Android con un rilascio progressivo ma su scala globale.

In realtà già da tempo si pensava ad una soluzione del genere, con le prime prove e test che infatti risalgono a circa nove anni fa. Più volte questa opzione è stata infatti introdotta per poi essere rimossa ed abbandonata, fino alla fine dell’anno scorso che ha visto nuovi test decisivi per l’arrivo di oggi. Con i display che sono sempre più grandi, una soluzione di questo tipo era importante, non solo graficamente, ma soprattutto per comodità.

Come si attiva la nuova posizione della barra degli indirizzi su Google Chrome

Il passaggio è immediato e non richiede alcuna impostazione avanzata. Basta:

effettuare una pressione prolungata sulla barra degli indirizzi in alto;

selezionare la voce “Sposta barra degli indirizzi in basso” dal menu che appare.

In alternativa, si può intervenire manualmente dal percorso: Impostazioni > Barra degli indirizzi, per scegliere la posizione preferita. Per tornare alla configurazione precedente, è sufficiente ripetere gli stessi passaggi e riportarla in alto.

La nuova posizione non modifica in alcun modo le funzionalità della barra: restano accessibili i pulsanti per la home, le schede aperte e il menu overflow, con piena compatibilità anche con l’interfaccia edge-to-edge introdotta di recente. Inoltre, la barra continua a scomparire automaticamente durante lo scroll, lasciando più spazio ai contenuti e mantenendo un’esperienza di navigazione pulita.

Con questa novità, Chrome si allinea finalmente alle esigenze degli utenti Android, offrendo un’opzione che migliora l’esperienza quotidiana soprattutto sui telefoni con display generosi. E questa volta, a differenza del passato, sembra proprio che la funzione sia destinata a restare.