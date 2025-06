Truffe su agevolazioni per disabili, l’inganno di alcune promozioni

Negli ultimi mesi si è verificato un fenomeno preoccupante. Alcune agevolazioni telefoniche destinate a chi è affetto da disabilità sono state offerte anche agli utenti non aventi diritto, alimentando un mercato parallelo basato su dichiarazioni non verificate e controlli blandi.

I bonus previsti per chi ha delle disabilità certificate – come gli sconti sulla bolletta o appositi piani dati agevolati – sono stati pubblicizzati in modo ambiguo da operatori poco scrupolosi. Ciò ha trasformato un aiuto pubblico in uno strumento di marketing. Il problema non è solo etico ma anche legale. Le agevolazioni previste fanno parte di un piano ben preciso e dovrebbero essere concesse previa presentazione di documenti che attestano la disabilità. Non possono essere attivate automaticamente o con autoverifiche sommarie e poco autorevoli. Invece, nei casi segnalati, gli utenti sono riusciti a sottoscrivere offerte non dedicate a loro ma senza alcun controllo, attratti da spot ingannevoli che promettevano vantaggi “per tutti”. Motivo per cui gli operatori sono la parte presa in causa.

Agevolazioni in caso di disabilità: il recente inganno di alcune promozioni attivate da utenti non aventi diritto

Le autorità e le associazioni di tutela dei consumatori stanno lanciando l’allarme, chiedendo interventi rapidi sia per bloccare questi abusi sia per punire le aziende coinvolte. Alcune segnalazioni sono già al vaglio dell’AGCOM, che potrebbe prendere provvedimenti nei confronti degli operatori responsabili. Questa situazione danneggia soprattutto le persone realmente in difficoltà, che rischiano di trovarsi escluse dai benefici previsti a causa di un uso distorto delle risorse. Inoltre, mina la credibilità dell’intero sistema di aiuti, alimentando la sfiducia.

È fondamentale che le agevolazioni continuino ad essere uno strumento di inclusione e non l’ennesima truffa commerciale. Serve più controllo, ma anche una comunicazione più trasparente e responsabile. Solo così sarà possibile ristabilire un equilibrio e il rispetto per i diritti di chi può davvero usufruire di queste agevolazioni.