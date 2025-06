Samsung Galaxy Z Flip 7 e Fold 7: confermati colori e tagli di memoria

Con l’Unpacked 2025 ormai alle porte, Samsung ha iniziato a svelare alcuni dettagli ufficiali sui suoi nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, confermando colorazioni e configurazioni di memoria direttamente sul proprio sito ufficiale. Le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti trovano dunque un primo riscontro concreto, in attesa dell’annuncio completo previsto per il 9 luglio alle ore 16:00 italiane.

Le colorazioni confermate da Samsung

Per il Galaxy Z Fold 7, le tre tonalità ufficiali saranno:

Blue Shadow ;

Jet Black ;

Silver Shadow.

Il più compatto Galaxy Z Flip 7, invece, sarà disponibile in:

Blue Shadow ;

Coral Red ;

Jet Black.

Queste tinte rientrano nel solco stilistico già tracciato dal brand coreano negli ultimi anni: minimalismo, eleganza e finiture satinate, pensate per esaltare il carattere premium della linea pieghevole.

Le configurazioni di memoria dei nuovi Galaxy pieghevoli

Samsung ha anche anticipato i tagli di archiviazione per entrambi i dispositivi:

Galaxy Z Fold 7 arriverà con 256 GB , 512 GB e 1 TB ;

Galaxy Z Flip 7 sarà disponibile con 256 GB e 512 GB.

Al momento, queste configurazioni sono confermate per il mercato europeo, senza indicazioni su eventuali varianti regionali.

Design: novità e conferme

I render trapelati nelle scorse settimane offrono un’anteprima molto realistica del design dei due dispositivi. È previsto un design all’insegna della leggerezza e della sottigliezza per Galaxy Z Fold 7. In questo modo gli utenti avranno una comodità superiore nel tenere in mano il prodotto.

In merito al fratello minore, ovvero al Galaxy Z Flip 7, il cambiamento più importante arriverà sullo schermo esterno che sarà più grande e senza lo spazio a gradino riservato alle fotocamere come nelle precedenti generazioni. Questo aggiornamento dovrebbe offrire più spazio per le interazioni rapide, migliorando la fruibilità quotidiana.

In attesa della presentazione ufficiale, questi dettagli confermano la volontà di Samsung di puntare su raffinamenti estetici e miglioramenti concreti per la nuova generazione di pieghevoli.