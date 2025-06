Microsoft: imminenti licenziamenti soprattutto nella divisione Xbox

A quanto pare la lunga storia dei licenziamenti all’interno del mondo della tecnologia e soprattutto del mondo dei videogiochi molto presto aggiungerà un nuovo triste capitolo, le recenti voci di corridoio diffuse da the Verge parlano infatti di un imminente tranches di licenziamenti che arriverà all’interno di casa Microsoft e soprattutto all’interno della divisione Xbox, la società si è già resa protagonista di ondate di licenziamenti in passato e soprattutto nell’era post COVID ma a quanto pare non è finita qui, molto presto infatti la società diminuirà la propria forza lavoro in tutte le divisioni, ma particolarmente in quella Xbox.

Imminente

le voci di corridoio affermano che la società non ha ancora comunicato ai diritti interessati la perdita del posto lavorativo ma allo stesso tempo è entrato in contatto con i dirigenti delle divisioni che si occupano per l’appunto di dirigere questi dipendenti, l’azienda dunque renderà vacanti numerosi posti di lavoro sotto ogni aspetto, sia quelli correlati alle divisioni del gaming sia alle divisioni amministrative, nessuna categoria lavorativa sarà dunque al sicuro.

non si sa bene quando tutto questo avverrà, ma sembra che le possibilità siano abbastanza elevate per non dire certe, si tratterebbe dell’ennesima riduzione della forza lavoro dopo il COVID che riguarda per l’appunto Microsoft, quest’ultima in passato ha infatti già attuato politiche di licenziamento molto importanti che hanno lasciato a casa ben 6000 lavoratori.

Indubbiamente si tratta di strategie aziendali che portano ad una profonda riorganizzazione dell’assetto societario votato però a risparmio e alla riduzione dei costi aziendali, tutte le società coinvolte nel mondo della tecnologia infatti stanno cercando di ridurre i costi andando purtroppo a colpire l’organico in maniera importante, non si tratta infatti né del primo e probabilmente nemmeno dell’ultimo caso di licenziamenti massivi attuati per cercare di abbattere i costi aziendali e rientrare all’interno di budget sempre più stretti e striminziti.