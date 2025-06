Vodafone, nuovo obbligo di conferma dati dal 7 luglio: ecco di cosa si tratta

Gli utenti Vodafone ultimamente sono stati sommersi da nuovi oneri e questa volta uno dei tanti arriverà a partire dal prossimo 7 luglio. Ci sarà bisogno infatti di aggiornare e confermare alcuni dati personali utili per l’accesso all’account. Il famoso gestore telefonico ha infatti cominciato a dare informazioni agli utenti riguardo a questo evento, mandando una notifica all’interno dell’applicazione ufficiale My Vodafone. È stata spiegata una nuova procedura che sarà utile per rafforzare la protezione dell’identità digitale del pubblico di Vodafone, migliorando quindi le misure di sicurezza all’accesso. Come si legge all’interno delle informazioni che il gestore ha diramato, sarà necessaria la verifica e l’aggiornamento dell’indirizzo mail e delle password che sono associate all’account così come del numero di telefono collegato al profilo e dell’identità, in questo caso con il caricamento di un documento.

Da ricordare poi che, nel caso in cui il nome utente attuale non fosse un indirizzo e-mail, sarà necessario sostituirlo con una mail valida. Questa avrò poi necessità di essere confermata. Una volta completata la procedura e effettuato il primo accesso, sarà possibile attivare il riconoscimento biometrico, utilizzando l’impronta digitale o il volto, a seconda del dispositivo.

Accesso senza credenziali non più disponibile, gli utenti Vodafone saranno obbligati

La mossa rientra in un piano di miglioramento progressivo della sicurezza già avviato da Vodafone nel corso dell’anno passato. Già da tempo, l’operatore aveva introdotto l’autenticazione a due fattori con codice OTP, destinata a tutti coloro che accedevano alla piattaforma senza credenziali. Ora il percorso sembra destinato a concludersi con l’eliminazione definitiva dell’accesso semplificato.

Non è escluso, infatti, che dal 7 luglio l’accesso sarà possibile solo tramite password o riconoscimento biometrico, segnando un cambiamento definitivo nell’interazione con l’app My Vodafone. Una scelta che punta a garantire una maggiore tutela dei dati personali, in linea con gli standard attuali richiesti nel settore delle telecomunicazioni.