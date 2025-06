Honor MagicPad 3: ecco le prime immagini con le specifiche

Dopo un lungo periodo di attesa, finalmente abbiamo i primi render promozionali ufficiali del prossimo tablet di Honor, parliamo di MagicPad 3, la società cinese nata direttamente da Huawei ha diffuso le immagini nelle scorse ore ad una distanza di circa un paio di settimane rispetto alla presentazione prevista per il 2 luglio in Cina, che vedrà il tablet e esordire insieme al nuovo pieghevole al libro Magic V5.

In realtà non c’è molto da dire dal punto di vista estetico, il design infatti è quello che ormai è diventato praticamente lo standard per quanto riguarda ogni tablet che arriva sul mercato, spigoli arrotondati e cornici simmetriche e relativamente sottili, insomma lo stile corrisponde a quello che Apple ha inaugurato con i suoi iPad Pro circa qualche anno fa, sul retro troviamo un modulo fotografico doppio di forma quadrangolare con spigoli arrotondati, quest’ultimo sembra sporgere ma relativamente poco rispetto alla scocca.

Specifiche tecniche

Ecco alcune specifiche tecniche chiave che sono state confermate:

Schermo: pannello da 13,3”, LCD, risoluzione “3,2K” unica indicazione rilasciata, refresh rate massimo 165 Hz

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: LPDDR5X max 16 GB

Archiviazione: fino a 1 TB

Capacità batteria: 12.450 mAh

Ricarica rapida: 66 W max

Spessore: 5,79 mm

Peso totale: 595 g

Colori disponibili: bianco, oro, grigio

Per quanto riguarda invece i bordi, questi sono perfettamente piatti così come la scocca posteriore, la finitura invece sembra adottare metallo sia per i lati sia per la cover posteriore, come se non bastasse sul retro si nota la scritta legata al marchio insieme alla dicitura IMAX Enhanced, il che ovviamente fa ben sperare da un punto di vista della multimedialità.

Come accessori abbinati a dispositivo, è possibile scorgere una tastiera cover con tanto di trackpad, un must imprescindibile ormai per ogni tablet di fascia elevata.

Tutto ciò che resta da capire sono i dettagli inerenti il modulo fotografico e ovviamente il prezzo di lancio e l’eventuale disponibilità nel mercato internazionale.