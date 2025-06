Fairphone 6: in arrivo l’annuncio ufficiale sul nuovo smartphone

Il Fairphone 6 è ormai prossimo alla presentazione ufficiale, anche se non ancora confermata. Le anticipazioni che circolano in rete hanno già permesso di farsi un’idea del nuovo dispositivo. Il quale si conferma fedele alla filosofia del produttore olandese: creare uno smartphone equo e modulare che sia sostenibile e facile da riparare. Il centro del Fairphone 6 rimane nel suo carattere modulare. L’intero progetto si basa sulla possibilità di intervenire direttamente sull’hardware. L’utente può sostituire fotocamere, display, porta USB, altoparlanti e altri componenti con relativa facilità. Ciò rende il dispositivo non solo durevole, ma anche aggiornabile nel tempo.

Fairphone 6: ecco cosa sappiamo

Per le specifiche tecniche, lo smartphone presenta un display P-OLED da 6,31 pollici. Inoltre, offre un processore Snapdragon 7s Gen 3. Affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria espandibile. La batteria da 4415 mAh supporta la ricarica veloce a 33W. Inoltre, garantisce, secondo i dati rivelati, un’autonomia che sfiora le 54 ore. E non è tutto. La batteria è progettata per mantenere le prestazioni per almeno 1.000 cicli di ricarica. Le due fotocamere posteriori sono da 50MP e 13MP, mentre quella anteriore è da 32MP. Inoltre, il Fairphone è classificato IP55 per la resistenza a polvere e spruzzi d’acqua.

L’aspetto estetico mostra un cambiamento tangibile. La scocca inferiore, ad esempio, è progettata per essere rimossa senza difficoltà, grazie a due semplici viti. Tale dettaglio non solo agevola la sostituzione della batteria, ma consente anche una personalizzazione superiore. Inoltre, gli utenti potranno scegliere tra tre colorazioni: Cloud White, Horizon Black e Forest Green.

Tutti tali elementi contribuiscono al raggiungimento della Classe A nella nuova etichetta energetica UE dedicata agli smartphone. Il Fairphone 6, che sarà venduto a 549 euro, rappresenta un’alternativa concreta e responsabile. Non è solo uno strumento tecnologico, ma un manifesto di come si può coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente. Non resta che attendere per la presentazione ufficiale per ottenere maggiori dettagli sullo smartphone.