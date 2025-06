Nintendo Switch 2: per molti utenti arriva il ban hardware

Recentemente Nintendo ha fatto molto parlare di sé grazie al lancio della sua console di seconda generazione, ovvero Switch 2, quest’ultima è arrivata nei mercati da circa due settimane e sta ottenendo un successo sotto certi aspetti previsto ma allo stesso tempo inatteso, soprattutto a seguito della presentazione ufficiale che ha svelato un prezzo decisamente importante con un forte rincaro rispetto al modello di prima generazione.

Cambia il prodotto, ma non cambia la politica di Nintendo in merito alla pirateria, la società infatti sta mantenendo il pugno duro contro chi sfrutta copie piratate dei titoli Nintendo utilizzando hardware non autorizzato sulle console della società.

Ban hardware per molti utenti

Nello specifico, molti utenti sul Reddit e X stanno segnalando che la società sta provvedendo a inserire il ban hardware per molti di questi ultimi che stanno sfruttando cartucce in grado di eseguire copia di backup di titoli scaricati direttamente dal web, nello specifico questo Ban non permette all’utente di utilizzare i servizi online della propria console Nintendo, lasciandola però perfettamente funzionante off line, si tratta ovviamente dell’ennesima manovra che la società sta sfruttando per arginare il fenomeno della pirateria che da sempre colpisce in maniera particolarmente accentuata proprio la società giapponese.

La cartuccia in questione è MIG Switch che è stata adattata per funzionare anche sul modello di ultima generazione, quest’ultima consente di inserire una micro SD con elevata capacità di memoria in modo da poter seguire tantissimi titoli scaricati come copie di backup, questo prodotto viene diffuso con lo scopo di consentire all’utente di tenere una copia di sicurezza dei propri titoli ma viene sfruttato in modo illecito per diffondere i titoli di backup irritati che vengono utilizzati da chi non vuole acquistare i titoli Nintendo.

Il lungo libro della lotta tra Nintendo e la pirateria dunque aggiunge un capitolo in più che vede la società, continuare a stringere il pugno contro questo fenomeno.