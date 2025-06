WindTre vs PosteMobile, la sfida si ripete: due offerte semplici sotto i 7€ mensili

Tra le opzioni base di WindTre, l’offerta 75 Giga offre una buona combinazione tra dati e servizi voce. Include 75 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS, al prezzo di 7,99€ al mese. L’attivazione è riservata a chi porta il proprio numero da operatori specifici, anche se WindTre non specifica quali.

L’offerta si rivolge a chi cerca una soglia dati abbondante con l’affidabilità di una rete tradizionale, senza servizi accessori ma con condizioni chiare. Non ci sono però solo le soluzioni di WindTre in quanto anche altri gestori molto interessanti si stanno distinguendo soprattutto tra i virtuali. Un chiaro esempio è certamente quello fornito da PosteMobile.

PosteMobile: 50 giga in 4G+ e attivazione flessibile

PosteMobile, operatore virtuale di Poste Italiane, propone l’offerta Creami Extra WOW 50, con 50 giga in 4G+ fino a 300 Mbps, minuti e SMS illimitati, al prezzo di 5,99€ al mese. L’attivazione costa 10€ una tantum, inclusiva della SIM, e può essere effettuata online, al telefono o presso un ufficio postale.

L’offerta è disponibile per utenti di qualsiasi operatore e si distingue per flessibilità nella sottoscrizione e rete potenziata, ideale per chi si accontenta di una soglia dati media ma desidera un’ottima stabilità.

75 giga contro 50 giga: questione di priorità

Entrambe le proposte offrono minuti e SMS illimitati, ma differiscono per quantità di dati, prezzo e modalità di attivazione. WindTre offre più giga, ma richiede la portabilità da operatori specifici e costa qualcosa in più. PosteMobile propone meno traffico, ma a un prezzo più basso e con accesso aperto a tutti.

Chi vuole una rete solida e più giga, anche a fronte di un costo leggermente superiore, può scegliere WindTre. Chi cerca convenienza, attivazione facile e rete ottimizzata in 4G+, può trovare in PosteMobile una soluzione più adatta. Fortunatamente gli utenti potranno optare per il meglio qualsiasi sia la loro scelta finale tra i due provider in discussione.