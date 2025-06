Climate Station su PS5 e PS VR2: ecco come funziona

Nel panorama sempre più attento alla sostenibilità, Sony Interactive Entertainment presenta un’iniziativa che segna un punto di svolta nell’uso educativo della tecnologia. Si tratta di Climate Station. Disponibile gratuitamente su PlayStation 5 e PS VR2, tale applicazione si distingue per la sua capacità di fondere l’impatto visivo del videogioco con una missione di sensibilizzazione ambientale. Il progetto nasce dalla collaborazione con Playing for the Planet Alliance. Un programma delle Nazioni Unite volto ad integrare la sostenibilità nel mondo dell’intrattenimento digitale. Con Climate Station, Sony non si limita ad offrire un’esperienza virtuale. Invita anche gli utenti ad esplorare e comprendere i meccanismi alla base del cambiamento climatico. L’obiettivo è informare, ma anche coinvolgere attivamente. Sfruttando la potenza della realtà virtuale e delle più avanzate tecnologie di rendering.

Sony presenta il nuovo Climate Station: ecco come funziona

L’applicazione è strutturata in quattro sezioni. Ognuna pensata per avvicinare l’utente a un aspetto diverso dei fenomeni legati al clima. Un time-lapse dell’anno meteorologico consente di osservare in forma visiva e accelerata gli eventi atmosferici più significativi. Aiutando così a comprendere i sistemi che regolano il clima terrestre. Un globo digitale interattivo mostra, invece, le variazioni di temperatura globali dal 1901 a oggi. Ciò tramite indicatori tridimensionali che evidenziano l’aumento o la diminuzione delle temperature in diverse aree del pianeta.

Una delle sezioni più suggestive è quella dedicata alle proiezioni future. Quest’ultima si basa sui modelli elaborati dall’IPCC e permette agli utenti di confrontare cinque scenari possibili. Ciascuno determinato dalle scelte globali in materia di emissioni. Infine, una ricca libreria multimediale di contenuti, della durata complessiva di circa 90 minuti, approfondisce le dinamiche del cambiamento climatico. Il tutto con la partecipazione della meteorologa Laura Tobin, che ha contribuito alla produzione dei video esplicativi. Climate Station si presenta così non solo come un’app, ma come uno strumento educativo potente. Capace di superare i confini dell’intrattenimento per trasformarsi in un mezzo di consapevolezza.