ho. Mobile vs Lyca Mobile: le promo partono sotto i 10€, si arriva a 200GB in 5G

ho. Mobile propone un’offerta che mette al centro tanti giga e semplicità. Il pacchetto include 200 giga mensili in 5G, minuti e SMS illimitati, al prezzo fisso di 9,99€ al mese per sempre. L’attivazione parte da 2,99€ una tantum, variabile in base all’operatore di provenienza.

Chi sceglie l’opzione eSIM, al costo di 1,99€, può iniziare a utilizzare l’offerta senza attendere la SIM fisica. È inoltre possibile attivare il piano con SPID, e da poco è stata introdotta l’assistenza clienti via WhatsApp, pensata per offrire supporto immediato.

Lyca Mobile: 150 giga in 5G e due mesi in regalo

A confronto, Lyca Mobile presenta una proposta ancora più economica: 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati, a 5,99€ al mese per sempre. Un aspetto interessante è il bonus d’ingresso: 2 mesi in omaggio per chi attiva il piano.

Non sono previsti limiti sull’operatore di provenienza, e l’attivazione è accessibile a tutti, senza costi extra dichiarati. L’offerta è pensata per chi desidera una soglia dati elevata, velocità 5G e un canone mensile contenuto, senza servizi accessori.

Prestazioni e supporto o prezzo e promozione: questo è il dilemma

Il confronto tra le due offerte mostra differenze nette. ho. Mobile punta su un servizio più strutturato, con più giga e strumenti aggiuntivi come l’eSIM e l’assistenza diretta. Lyca Mobile offre meno giga, ma lo fa con un prezzo più basso e due mesi gratuiti, risultando ideale per chi guarda soprattutto al risparmio.

Chi cerca più autonomia, strumenti digitali e supporto evoluto può trovare in ho. Mobile una proposta affidabile. Chi invece vuole un’offerta veloce e conveniente, senza fronzoli, trova in Lyca una valida alternativa. In entrambi i casi si cade in piedi: nessuno dei due gestori infatti ha registrato lamentele da parte degli utenti negli ultimi mesi. Sono state tantissime le promo vendute da entrambi e dunque non c’è problema: basta scegliere il provider che ha più ricezione nella propria zona di competenza.