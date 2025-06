Kena 4,99 Imperdibile, super promo ritorna nei negozi

Giusto l’altro giorno vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo delle fantastiche offerte di rete mobile proposte dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Nonostante questo, l’operatore sta continuando a stupire. Quest’ultimo ha infatti da poco fatto ritornare a disposizione degli utenti nei negozi fisici autorizzati una delle sue offerte bomba, ovvero l’offerta denominata Kena 4,99 Imperdibile.

Kena stupisce ancora, ritorna disponibile la super promo Kena 4,99 Imperdibile

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco fatto ritornare nei negozi fisici autorizzati una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile nota con il nome di Kena 4,99 Imperdibile. Quest’ultima era già stata proposta in passato dall’operatore, in particolare fino alla giornata dello scorso 31 maggio 2025. Gli utenti però ora potranno attivarla fino alla fine del mese corrente.

Secondo quanto riportato ufficialmente sul sito, infatti, l’offerta in questione rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 29 giugno 2025. Per chi vorrà invece passare all’operatore virtuale tramite il sito ufficiale, invece, sarà ancora disponibile all’attivazione l’offerta gemella denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. in entrambi i casi, gli utenti potranno usufruire ogni mese di un ricco bundle spendendo una cifra relativamente bassa.

Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Imperdibile include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare in tranquillità con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, questa offerta sarà a disposizione degli utenti soltanto presso i negozi fisici autorizzati Kena .

Ricordiamo comunque che al momento sul proprio sito ufficiale l’operatore sta proponendo una valanga di super offerte mobile estremamente vantaggiose. Scegliendo poi il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti potranno anche ricevere inoltre a 100 GB di traffico dati extra.