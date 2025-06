Arriva Realme P3: un nuovo livello per la fascia media di mercato

Non è più necessario spendere cifre elevate per avere tra le mani un dispositivo dalle prestazioni di alto livello. Con il lancio mondiale del nuovo Realme P3, annunciato il 24 giugno da Milano, l’azienda rivoluziona completamente ciò che uno smartphone di fascia media può offrire. Il cuore del P3 è il processore Snapdragon 6 Gen 4 a 4nm, capace di garantire consumi ridotti e performance eccellenti. Le attività quotidiane scorrono fluide, mentre il gaming beneficia di un frame rate che raggiunge i 120FPS anche nei titoli più competitivi come Free Fire e Mobile Legends. Un vantaggio notevole, che si riflette nella velocità di risposta grazie all’ottimizzazione AI GT Boost e alle tecnologie di tocco ultra-preciso.

Realme P3: fotocamera smart e AI, l’intelligenza artificiale al servizio della creatività

Il pannello AMOLED da 6,7”, con frequenza di aggiornamento a 120Hz e picco di luminosità di 2000nit, rende ogni immagine brillante e assolutamente realistica. Anche l’autonomia non delude. Vi è infatti una batteria da 5260mAh, supportata dalla ricarica rapida da 45W e dalla funzione di bypass energetico, la quale garantisce ore di utilizzo continuo senza surriscaldamenti. Un sistema di raffreddamento VC aerospaziale assicura il controllo termico anche sotto stress. Tutto è racchiuso in un corpo sottile, elegante e resistente all’acqua, con certificazioni IP66, IP68 e IP69.

La sezione fotografica del Realme P3 è affidata a un sensore AI da 50MP, dotato di funzioni avanzate come l’AI-Snap e l’AI-Shutter. Queste tecnologie permettono di ottenere risultati di qualità anche in condizioni difficili, come soggetti in movimento o poca luce. L’AI-Eraser elimina con precisione elementi di disturbo dalle immagini, mentre la funzione AI-Correction migliora nitidezza e dettagli dei volti, correggendo piccoli difetti in automatico.

Davvero interessante è anche la presenza di AI-Recording Summary, pensata per chi lavora o studia, poiché trasforma lunghe registrazioni in riassunti ordinati con un solo tocco. Il Realme P3 è quindi anche uno strumento utile per chi cerca efficienza senza rinunciare allo stile. Le colorazioni Comet Grey e Starlight Green fanno pensare ad un’estetica ispirata allo spazio e alla libertà di immaginare. Disponibile in due versioni di memoria, da 8+256GB e 12+512GB, il P3 è acquistabile su Amazon con offerte lancio a partire da 199,99€.