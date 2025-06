CoopVoce EXTRA 300: 300 GB, minuti illimitati a 7,90€ al mese

C’è qualcosa di bello nel sapere che, mentre tutto sembra diventare più complicato e costoso, esiste ancora qualcuno che mantiene le promesse. CoopVoce è una di quelle rare eccezioni. Dal 2007, ha deciso di restare fedele a tre parole semplici ma potenti: convenienza, qualità e lealtà. E oggi, con la nuova offerta EXTRA 300, continua su quella strada. A 7,90 euro al mese, per sempre, ti porti a casa (o meglio, sul tuo smartphone) 300 GB, minuti illimitati e 1000 SMS. Senza sorprese, senza asterischi, senza costi nascosti. E sì, funziona anche quando sei in viaggio in Europa, perché i giga che hai qui, li hai anche lì.

CoopVoce lancia EXTRA 300: giga, chiamate e SMS a prezzo fisso per sempre

A volte ci si abitua a pensare che “c’è sempre un trucco”: la tariffa bassa che dopo un po’ raddoppia, i costi di attivazione che sbucano fuori all’ultimo, le offerte che scadono appena ci prendi gusto. Ma non è questo il caso. Con EXTRA 300 l’attivazione è gratuita, la SIM te la puoi far spedire gratis a casa o ritirare in uno dei 900 punti vendita Coop. E quella cifra mensile non cambierà: CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti. Mai. E oggi, questo vale più di qualsiasi giga.

C’è anche chi vuole tutto subito, senza attese, e per loro c’è l’eSIM: se hai un telefono compatibile, ti basta lo SPID e attivi in pochi minuti. Nessuna carta di plastica, tutto online, semplice e immediato. E per chi ha già CoopVoce? Se hai attiva la tua linea entro il 28 maggio 2025, puoi passare a EXTRA 300 con un piccolo contributo di 9,90 €. Ma poi sei dentro anche tu, con le stesse condizioni.

In più, la rete è solida: copertura al 99,8% del territorio, 4G per navigare al massimo e tecnologia VoLTE per chiamate nitide e veloci. E sì, puoi usare tutto anche come hotspot, senza limiti o costi aggiuntivi. Ah, e niente numeri a sovraprezzo: bloccati di default, così non rischi brutte sorprese.

Scegliere CoopVoce è un po’ come scegliere la spesa consapevole: sai cosa compri, sai quanto spendi e sai perché. Solo che, invece del carrello, qui riempi la tua connessione.