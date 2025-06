Amazon, offerta imperdibile: il notebook HP è scontato ad un prezzo basso

Amazon è pronta a riservare una piacevole sorpresa per tutti gli utenti che volevano acquistare un notebook HP pagandolo relativamente poco, difatti in questi giorni è stata attivata la promozione che offre la possibilità di mettere le mani su HP 15s-eq2019sl, un modello di fascia media dal rapporto qualità/prezzo estremamente convincente e conveniente.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dall’ottimo display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione in FullHD, che si appoggia al trattamento antiriflesso per poterlo utilizzare senza problemi in ogni ambiente, sormontato da una webcam in HD ed anche cornici relativamente sottili. Sotto il cofano trova posto un processore AMD Ryzen 5-5500U, con 8GB di RAM DDR4 ed anche un SSD PCIe 512GB ad alta velocità, per prestazioni comunque nella media, senza eccessi particolari da segnalare.

Amazon, l’offerta di oggi è da sogno

Volete acquistare un buon notebook e spendere relativamente poco? siete nel posto giusto, difatti il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere vostro con una spesa finale che si aggira attorno a 379,99 euro, ben 20 euro in meno del prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni. Acquistatelo subito qui.

Lo chassis è realizzato interamente in plastica, con una bella colorazione argentata che innalza il livello qualitativo (e riprende gli standard a cui siamo abituati quando parliamo di HP), con una buona connettività fisica dislocata su tutti i lati del device. Sono difatti presenti due porte USB-A, una USB-C, una HDMI, un jack da 3,5mm, ma anche uno slot SD, utilissimo per accedere ai contenuti della vostra scheda SD, senza dover sfruttare accessori esterni.