Audi in piena rivoluzione: arriva una concept car mai vista prima

Audi è pronta a stravolgere ogni cosa. Entro la fine dell’anno verrà svelata una concept car che anticiperà il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Si tratterà del primo frutto tangibile del lavoro guidato da Massimo Frascella, designer italiano arrivato ad Ingolstadt nel febbraio dello scorso anno. Nulla è stato rivelato sulla carrozzeria, sulle proporzioni o sull’anima tecnica di questa concept, ma il CEO Gernot Dollner ha assicurato che sarà svelata entro la fine del 2025. Il design non pescherà nel passato, ha dichiarato Dollner. Audi guarda avanti, prendendo ispirazione solo dai propri punti di forza, senza cedere alla nostalgia. L’evoluzione è cominciata e non ci sarà spazio per mezze misure. Frascella e Dollner sembrano parlare la stessa lingua e condividono entrambi la stessa visione. Il cambiamento sta per accendersi.

Una Concept Car Audi per dominare la strada

Da quando è arrivato in Audi, Frascella ha portato una nuova energia e un approccio capace di scuotere ogni certezza. Dollner si è detto “impressionato e felice” del lavoro svolto finora, lasciando intendere che il cambiamento non sarà soltanto estetico. Le parole scelte dal CEO lasciano intravedere un progetto profondo e strutturato, nato da un dialogo continuo tra visione tecnica e sensibilità creativa. L’intenzione è di creare solo concept che abbiano un ruolo reale nella futura gamma Audi. Ogni progetto sarà collegato a un modello di produzione, nulla sarà fine a sé stesso. Non un esercizio di stile, ma un passo verso ciò che guiderà su strada. Questo impegno potrebbe far pensare a un cambiamento imminente, ma la realtà segue tempi più lunghi. L’arrivo delle nuove Audi di serie ispirate a questo stile potrebbe avvenire non prima del 2028. Tempi tecnici che riflettono cicli di sviluppo industriale ben definiti, solitamente intorno ai tre anni. Intanto, il concept in arrivo servirà da faro, da primo indizio di un futuro che sta per prendere forma. Sarà una berlina scolpita o un SUV? Certo è che il design Audi non sarà più lo stesso.