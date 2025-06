Xpeng: nuova elettrica ad alte prestazioni conquista il mercato

La nuova Xpeng rappresenta una delle proposte più interessanti nel panorama delle auto elettriche. Dopo la diffusione delle immagini ufficiali, emergono dettagli tecnici che confermano l’ambizione del progetto. Non si tratta semplicemente di un aggiornamento: questa berlina sportiva mira a ridefinire il concetto di mobilità elettrica. E, secondo fonti attendibili, potrebbe presto arrivare anche in Europa, un mercato sempre più aperto ai brand cinesi.

Le informazioni provengono dal portale del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT), dove sono pubblicate le schede tecniche dei modelli in fase di omologazione. La nuova Xpeng misura 5.017 mm in lunghezza, 1.970 mm in larghezza e 1.427 mm in altezza, con un passo di ben 3.008 mm. Il design fonde eleganza e sportività, grazie anche alla silhouette da berlina-coupé. I cerchi di serie sono da 20 pollici, ma è possibile optare per ruote da 21 pollici per un look ancora più grintoso.

Xpeng: ampia gamma di nuove versioni e tecnologie evolute

Il cuore tecnologico della nuova Xpeng si manifesta nelle diverse configurazioni di motore e batteria. La versione standard monta un propulsore posteriore da 270 kW (367 CV), abbinato a una batteria LFP. La velocità massima raggiunge i 230 km/h, confermando le velleità sportive della vettura. Per chi desidera un’autonomia superiore, è disponibile la versione Long Range, che utilizza batterie NMC ad alta densità energetica.

Al vertice della gamma troviamo la versione a doppio motore, con una potenza complessiva di 437 kW (594 CV). In questo caso, il sistema frenante, fornito da Brembo, garantisce prestazioni di alto livello anche in condizioni estreme. Sul fronte tecnologico, la nuova Xpeng integra soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per l’assistenza alla guida, anticipando i sistemi di guida autonoma.

Il lancio sul mercato cinese è atteso per l’estate, ma l’intenzione della casa madre è chiara: la nuova Xpeng punta a conquistare anche l’Europa, con un’offerta che unisce prestazioni, design e innovazione.