Nothing Phone (3)

Il supporto software è diventato un punto chiave nella scelta di uno smartphone, soprattutto nella fascia alta. Nothing ha deciso di allinearsi agli standard dei principali competitor, assicurando una durata estesa del ciclo di vita del suo nuovo Phone (3).

Tre versioni Android e patch di sicurezza regolari

In concreto, Nothing garantirà per Phone (3) tre aggiornamenti del sistema operativo Android, a partire dalla versione presente al lancio. Ciò significa che il dispositivo riceverà Android 18, se il debutto avverrà con Android 15, come previsto. A questi si aggiungono quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, distribuiti con cadenza regolare.

La decisione è in linea con quanto già offerto da marchi come Google e Samsung, e rappresenta un miglioramento rispetto alla politica seguita con Phone (1), che ha avuto due versioni Android principali.

Secondo quanto emerso, l’obiettivo dell’azienda è quello di garantire agli utenti un’esperienza stabile e aggiornata nel tempo, anche grazie al lavoro sul sistema operativo proprietario Nothing OS, basato su Android. Il supporto prolungato potrebbe inoltre incentivare la rivendita o il riutilizzo del dispositivo, contribuendo alla sostenibilità.

Con Phone (3), l’azienda mira a consolidare la propria posizione nel segmento premium mantenendo la promessa di dispositivi trasparenti, minimali e aggiornati. Il nuovo modello, già confermato con chip Snapdragon 8s Gen 3, rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti.

L’annuncio del supporto di lungo termine anticipa una strategia software più strutturata da parte di Nothing. L’azienda ha infatti pubblicato il dettaglio sul sito ufficiale, aggiornando la sezione dedicata al ciclo di vita dei propri prodotti.

Al momento, non è stato precisato se anche i futuri dispositivi della gamma CMF – brand secondario lanciato da Nothing – riceveranno lo stesso trattamento software. Tuttavia, il trend suggerisce che l’azienda stia puntando sull’affidabilità del supporto come elemento distintivo.

Il nuovo Phone (3) sarà presentato ufficialmente a Londra il 1° luglio. Nel corso dell’evento saranno svelate tutte le caratteristiche tecniche e commerciali, inclusa l’interfaccia aggiornata Nothing OS e altri dispositivi come le prime cuffie over-ear dell’azienda, anticipate in un recente video pubblicato su Nothing TV. Con questo annuncio, la compagnia si prepara ad affrontare la seconda metà del 2025 con una proposta più matura e coerente, sia a livello hardware che software.