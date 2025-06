Philips Hue

La Hue Play Gradient Wall Washer si presenta come una lampada da parete a luce diffusa, progettata per essere collocata vicino alle superfici verticali, con l’obiettivo di illuminare uniformemente le pareti e creare effetti cromatici dinamici. Rispetto agli altri prodotti della gamma Play, questo modello introduce un form factor verticale, simile a un piccolo totem, e può essere posizionato sia a terra che su mobili.

Luce dinamica con sfumature gradient e scene personalizzabili

Come suggerisce il nome, la lampada integra la tecnologia Gradient, che consente di riprodurre sfumature di colore multiple in contemporanea, anziché una sola tonalità. Questo rende possibile la creazione di scene luminose più immersive, particolarmente efficaci in ambienti come salotti, studi o camere da letto.

Il dispositivo è compatibile con l’ecosistema Hue Bridge, e può essere gestito tramite l’app Hue per personalizzare colori, intensità e programmazioni. Inoltre, supporta l’integrazione con piattaforme smart home come Google Home, Amazon Alexa e Apple Home, consentendo il controllo vocale completo.

Signify ha inoltre annunciato l’introduzione di algoritmi di illuminazione dinamica basati su AI, in grado di adattare le variazioni di luce in base all’ora del giorno, al contenuto multimediale riprodotto o all’attività svolta in casa. Ad esempio, la lampada può modulare l’intensità e i colori durante la visione di un film, la lettura o momenti di relax.

Queste funzioni avanzate si basano su un’elaborazione locale e sul cloud, e sono accessibili tramite aggiornamenti software nell’app Hue. Alcuni profili dinamici predefiniti saranno disponibili al lancio, con la possibilità di crearne di personalizzati nel tempo.

La Hue Play Gradient Wall Washer è già comparsa nei cataloghi di alcuni rivenditori europei e sarà disponibile nelle prossime settimane anche in Italia. Il prezzo ufficiale non è stato ancora confermato, ma si posizionerà nella fascia medio-alta della gamma Hue, tra i modelli Play standard e le barre Gradient più sofisticate.

Il prodotto si rivolge a utenti che desiderano arricchire l’illuminazione domestica con effetti cromatici avanzati, mantenendo un design discreto e una forte integrazione con gli assistenti digitali. Il supporto AI per la gestione della luce rappresenta uno dei principali elementi distintivi rispetto ai modelli precedenti.