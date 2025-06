Apple, gli iPhone del futuro avranno un’arma in più: ecco quale

Un nuovo brevetto depositato da Apple, con numero US 12335613 B2, rivela lo sviluppo di una tecnologia di autofocus che potrebbe migliorare in modo significativo la qualità delle foto scattate con i futuri iPhone. Al posto del classico proiettore a infrarossi singolo già presente su alcuni modelli attuali, il sistema descritto impiega due laser invisibili orientati ad angolazioni diverse.

L’obiettivo è uno: garantire una messa a fuoco più veloce e precisa, anche quando il soggetto — o chi scatta — si muove. I due raggi vengono emessi contemporaneamente, e sensori estremamente sensibili misurano il tempo di ritorno del segnale riflesso. Se entrambi i raggi indicano la stessa distanza, l’autofocus si attiva all’istante. In caso contrario, il telefono torna temporaneamente ai metodi tradizionali, per poi riprovare subito dopo.

Vantaggi concreti e possibile debutto sui prossimi iPhone o Vision Pro

Sebbene l’uso del laser per l’autofocus non sia una novità assoluta — LG, ASUS, Huawei e Google l’hanno già adottato in passato — Apple introduce una doppia verifica angolare, assente nei precedenti sistemi. Questo approccio riduce gli errori causati da superfici riflettenti come vetri, metalli o specchi d’acqua, offrendo risultati migliori in scenari reali, come animali in movimento o paesaggi ripresi da un’auto in corsa.

Secondo quanto indicato nel documento, la tecnologia promette diversi benefici:

Foto più rapide , grazie a una messa a fuoco immediata senza “caccia” del punto corretto;

Maggiore precisione , utile per evitare sfocature causate da falsi segnali;

Efficienza energetica, in quanto riduce i tentativi inutili di messa a fuoco e consuma meno batteria.

Resta da capire se questa soluzione arriverà già su iPhone 17 o 18, o se sarà destinata a dispositivi alternativi come Vision Pro. Apple potrebbe introdurla con un nome commerciale come “dual-beam focus” o “laser depth lock”, ma la sostanza sarebbe la stessa: ottenere foto nitide anche quando le condizioni sono tutt’altro che ideali.