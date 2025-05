Reti quantistiche in 16 città: la Cina accelera sulla sicurezza

Chi l’avrebbe detto che un giorno avremmo parlato di “telefonate quantistiche” come se fosse una cosa normale? Eppure eccoci qui: la Cina ha appena portato a termine la prima chiamata cifrata tramite tecnologia quantistica tra Pechino e Hefei, due città che distano quasi mille chilometri. Non è una prova da laboratorio o un esperimento con mille asterischi, ma una vera e propria chiamata su una rete pensata per essere più sicura di qualsiasi cosa esista oggi.

Cina, prima chiamata quantistica su rete reale

A metterci la firma è stata China Telecom Quantum, una società statale che da anni lavora su questo tipo di comunicazione “a prova di futuro”. Perché il futuro, nel frattempo, si sta avvicinando a grandi passi: i computer quantistici stanno diventando sempre più reali, e con loro anche il rischio che riescano a decifrare in pochi minuti quei sistemi di sicurezza che oggi ci sembrano inviolabili. È come se stessimo usando lucchetti da bicicletta per proteggere le porte di una banca. Ecco, loro stanno costruendo porte blindate di nuova generazione.

Ma come funziona, in pratica? Il sistema usa due strati di protezione. Da una parte c’è la Quantum Key Distribution (QKD), che sfrutta le stranezze della meccanica quantistica per scambiare chiavi segrete: se qualcuno prova a intercettare i dati, il sistema se ne accorge subito. Dall’altra, ci sono algoritmi post-quantistici, progettati per resistere a quegli stessi supercomputer che metteranno in crisi la crittografia “classica”.

Il bello è che non si tratta di una rete sperimentale nascosta chissà dove: è già attiva in 16 città, tra cui Shanghai e Guangzhou, e solo Hefei conta 159 punti di accesso su oltre 1.100 km di fibra ottica. Più di 500 enti pubblici e 380 aziende usano già questa rete per proteggere dati sensibili.

E non finisce qui. China Telecom Quantum ha lanciato anche Quantum Secret, una specie di WhatsApp superblindata, e Quantum Cloud Seal, per approvazioni ufficiali e gestione documentale. Non stiamo più parlando solo di tecnologie “per il domani”: sono strumenti reali, già in uso, che potrebbero cambiare il modo in cui ci proteggiamo online — anche senza accorgercene.