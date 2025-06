Euronics regala tecnologia TOP a prezzi che fanno IMPAZZIRE

Il mondo della tecnologia è un campo minato di prezzi gonfiati, ma Euronics è il vostro radar per schivare ogni fregatura. Chi vuole riempirsi casa di dispositivi smart senza far piangere il portafoglio è nel posto giusto. Siete tra quelli che scrollano per ore alla ricerca del prezzo giusto, confrontano dieci schede tecniche e poi aspettano il momento perfetto per cliccare “compra ora”? Ottimo, allora allacciate le cinture: vi aspetta una raffica di occasioni che durano poco ma valgono tanto.

Prezzi fuori controllo: Euronics fa piazza pulita

Chi cerca potenza, estetica e risparmio può mettere le mani sul Samsung Galaxy S24 da 256GB in Onyx Black o Marble Gray, disponibile da Euronics a soli 599 euro. È un’offerta che ha fatto girare la testa. Per chi sogna una parete piena di pixel luminosi, la Smart TV Q-LED Hisense da 85 pollici è una mazzata (positiva) per il salotto: solo 899 euro da Euronics, e l’effetto cinema è garantito. Più compatta, ma con un pannello che non perde un colpo, la Hisense Q-LED 4K da 43” (43E79NQ) è tua solo con Euronics per 299 euro.

Restando sul fronte televisori, chi ama l’equilibrio troverà nella LG OLED UHD 4K da 55” Serie B4 in grigio una regina dell’eleganza e della qualità: da Euronics a 849 euro. Per chi vuole una TV da tutti i giorni ma con marcia in più, la Samsung LED UHD 4K da 65″ (UE65DU7170UXZT) è in store solo a 549 euro. TOP anche il Lenovo TAB M11 TB330FU disponibile a 159 euro! Euronics dimostra di sapere come si conquista chi ama la tecnologia e non vuole spendere cifre da piangere.