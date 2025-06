Skoda Epiq, primi avvistamenti: il B-SUV elettrico che promette rivoluzione

Skoda è pronta a rivoluzionare il settore dei B-SUV elettrici con un modello che si preannuncia strategico per il futuro del marchio. Le prime immagini spia della nuova Skoda Epiq sono apparse in rete, mostrando per la prima volta su strada il prototipo atteso per il 2026. Ancora camuffato da pellicole mimetiche, il veicolo lascia intravedere alcuni elementi chiave del suo design. La Epiq sarà il modello d’ingresso nella gamma elettrica dell’azienda, collocandosi sotto alla Elroq. La base tecnica è la piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, la stessa su cui nasceranno anche la VolkswagenID.2 e altri modelli elettrici.

Interni essenziali e autonomia promettente: Skoda scommette sull’elettrico accessibile

Il frontale si distingue per una reinterpretazione in chiave moderna della calandra tradizionale Skoda, ribattezzata “Tech-Deck Face”. La quale integra tecnologie avanzate come radar e telecamera frontale. Il paraurti presenta otto prese d’aria verticali, un dettaglio stilistico già visto nel concept. Sul retro, il portellone verticale promette una buona capacità di carico, stimata attorno ai 490 litri. Anche se i gruppi ottici sono parzialmente coperti, sembrano mantenere la forma a T del prototipo. Durante i test, l’ auto era dalla scritta “Bremsen Test”, chiaro riferimento alla fase di collaudo dell’impianto frenante.

Le foto non rivelano dettagli sugli interni. Ma sulla base del concept si può ipotizzare uno stile minimalista, con un cruscotto pulito dominato da uno schermo touch centrale per l’ intrattenimento. Tutta la strumentazione dovrebbe essere digitale e posizionata dietro il volante. Non mancheranno le tipiche soluzioni “Simply Clever” che hanno reso Skoda popolare per la praticità. Sul fronte tecnico, l’autonomia promessa dovrebbe superare i 400km, un valore competitivo per la categoria.

Il prezzo sarà uno dei punti di forza della Epiq, l’obiettivo dichiarato è di proporla a partire da circa 25.000€. Un posizionamento che potrebbe renderla tra le scelte più interessanti nel mercato europeo delle piccole elettriche.