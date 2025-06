Audio rubato da laptop: il PC che ti spia attraverso i muri

Lanciata un’allerta che riguarda un rischio solitamente poco considerato: l’audio rilevato dal microfono di un laptop. Il sistema audio del PC può trasformarsi in microfono-spia, catturando l’audio ambientale e trasmettendolo a router o dispositivi vicini, anche attraverso muri molto sottili.

Secondo quanto riportato, i malware più avanzati possono attivare il microfono del computer senza che l’indicatore segnali nulla. Questi programmi sofisticati modulano l’audio catturato e lo trasmettono in tempo reale via Wi-Fi o Bluetooth, verso dispositivi nella stessa rete domestica, persino attraverso pareti sottili. È una forma di spyware che si basa proprio sul materiale audio rubato. Diversamente dagli attacchi malevoli tradizionali, in questo caso l’audio non viene salvato localmente, ma trasmesso immediatamente, rendendo più difficile tracciare o interrompere l’intercettazione una volta avvenuta o iniziata.

Non solo debellare il problema, ma anche riconoscere la compromissione è complesso. Il microfono può restare apparentemente spento secondo la spia di riferimento ma attivo a livello software. Ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare e seguire per evitare di diventare una vittima di questi attacchi.

Laptop a rischio, potrebbe esserci qualcuno che intercetta le tue conversazioni audio

La prima cosa da fare è disattivare fisicamente il microfono, o usando un tappo apposito. Importante anche controllare i firewall e il traffico in uscita per individuare connessioni audio sospette, soprattutto verso indirizzi IP interni/esterni. I rilevatori che si utilizzano per evitare malware devono essere non solo attivi ma costantemente aggiornati. Anche l’uso di una VPN può risultare particolarmente d’aiuto per cifrare il traffico e rendere inutilizzabili i materiali audio.

Un utente su Reddit racconta che è possibile che il proprio computer venga compromesso a causa dei tanti software dannosi che ci sono in circolazione. L’utente ha attirato l’attenzione di molti, nonostante parlasse in generale, ma la presenza di malware pensati per le connessioni audio non è da sottovalutare. In caso contrario, un laptop non protetto può diventare uno strumento di sorveglianza, trasferendo voci e rumori personali a terze parti. In un mondo in cui le conversazioni private valgono oro, un po’ di prudenza digitale e alcune barriere hardware fanno la differenza.