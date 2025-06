Apple iPhone 16 in offerta scontatissima su Amazon: prezzo assurdo valido per poco

Risparmiare sull’acquisto di Apple iPhone 16 è davvero possibile anche con Amazon, difatti in questi giorni è stata attivata una promozione che abbassa di molto la spesa finale sull’acquisto che il consumatore deve sostenere, al netto di uno sconto del 21%, ideale per la maggior parte di noi.

Lo smartphone offre sostanzialmente tutto quanto di buono abbiamo già visto anche nelle versioni precedenti, a partire ad esempio dalle dimensioni relativamente ridotte: 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di soli 170 grammi ed una completa resistenza agli agenti atmosferici. Il processore è un Apple A18 di ultima generazione, con Apple GPU (5-core), che può raggiungere una frequenza di clock di 3,46GHz, passando anche per 8GB di RAM ed un quantitativo di memoria che varia in relazione alla variante scelta (si parte da 128GB, ma attenzione che non è espandibile).

Apple iPhone 16: occhio alla nuova offerta su Amazon

Spesa sempre più bassa per tutti coloro che vogliono acquistare Apple iPhone 16, arriva lo sconto migliore dell’anno, si parte da un listino di 979 euro, e si scende di circa il 21%, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 769 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

Il risparmio è davvero incredibile, considerando soprattutto di quale prodotto stiamo effettivamente parlando, un top di gamma a tutto tondo che difficilmente viene scontato. La sua scheda tecnica viene impreziosita dalla presenza di un display da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz, ben 460 ppi ed una risoluzione di 1179 x 2556 pixel. Nulla da controbattere per il comparto fotografico, dove si trovano sensori di ottima qualità, come un principale da 48 megapixel, ed anche un secondario da 12 megapixel, ad alzare notevolmente il livello qualitativo degli scatti.