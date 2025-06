AliExpress da sogno con lo sconto assurdo sulla e-bike Engwe

Da tempo stavate aspettando il momento giusto per acquistare una e-bike? a voi ha pensato direttamente AliExpress, con il lancio di una promozione che vuole fare la differenza mettendo a disposizione un buon prodotto, in particolare Engwe HillMiles (uno dei brand più conosciuti ed apprezzati del settore), ad un prezzo tutt’altro che impossibile da raggiungere.

Il motore elettrico integrato al suo interno è da 250W, più che sufficiente per fornire una potenza molto valida in fase di utilizzo quotidiano, ed anche perché supportato da una buona batteria da 13 Ah, utilissima per raggiungere una autonomia di 100km (oltre che essere facilmente removibile per la ricarica). Le sospensioni offrono una buona adattabilità ad ogni superficie, con freni a disco per frenate sicure ed in pochissimo spazio. Gli pneumatici sono da 20 pollici (x3.0 pollici), con una spalla sufficientemente elevata, adatta proprio per ammortizzare perfettamente ogni asperità del terreno.

AliExpress: uno sconto da sogno sulla e-bike

La spesa che gli utenti si ritrovano a dover sostenere per l’acquisto di questo prodotto è tutt’altro che impossibile, proprio perché oggi AliExpress abbassa il valore dell’ordine a soli 509,40 euro, con spedizione dall’Italia e consegna in pochissimi giorni. Acquistatela subito premendo qui.

Le dimensioni della e-bike sono generalmente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 175 x 61 x 116 centimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 28,5kg. L’altezza degli utenti che la possono utilizzare varia tra 155 e 185 centimetri, mentre il peso che può sostenere è di massimo 120kg. Da notare che è un prodotto ripiegabile su sé stesso, per facilitare il trasporto da parte del consumatore, in questo caso raggiunge 90 x 37 x 73 centimetri.

Il motore senza spazzole è ideale per fornire potenza immediata, anche grazie alla coppia massima di 38 Nm, che porta la e-bike a poter raggiungere anche una velocità di 25 km/h.