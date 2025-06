3i G10+ il robot aspirapolvere con 18000 Pa che compatta la polvere e lava il pavimento – Recensione

Da recensore esperto di robotica domestica, ho sempre un occhio di riguardo per le innovazioni che promettono di risolvere problemi concreti. Quando ho saputo del 3i G10+ che avrei dovuto preparare, ero particolarmente curioso di testare il primo robot aspirapolvere con compressione polvere al mondo. Con due cani a pelo lungo che popolano la mia abitazione su due livelli di 120 m² interamente in gres porcellanato, la sfida quotidiana dei peli è una costante. Dopo tre settimane di utilizzo intensivo con cicli di aspirazione quotidiani e sessioni di mop serali, posso finalmente condividere la mia esperienza completa con questo dispositivo che promette fino a 60 giorni di autonomia grazie al suo innovativo sistema QIDC technology.

L’arrivo del G10+ nel panorama dei robot domestici rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle tradizionali stazioni di svuotamento automatico. Invece di affidarsi a basi ingombranti e rumorose, 3i ha integrato la tecnologia di compressione direttamente nel robot, una soluzione che mi ha subito incuriosito per le sue implicazioni pratiche in termini di spazio, rumore e manutenzione.

La mia abitazione, con i suoi pavimenti uniformi in gres e la presenza costante di peli animali, rappresenta il banco di prova ideale per valutare l’efficacia di un robot che promette prestazioni di livello flagship in un formato compatto. Le specifiche tecniche sono state verificate attraverso ricerche online sui siti ufficiali 3i, recensioni specializzate e comunicati stampa del produttore, confermando la maggior parte dei dati preliminari forniti. Potete acquistarlo al prezzo scontato di 404 euro, approfittando così del 10% di sconto garantito dal codice coupon G10ITSAVE10.

Design e qualità costruttiva

Il 3i G10+ si presenta con un design che definirei evolutivo piuttosto che rivoluzionario. La scocca principale mantiene la classica forma circolare dei robot aspirapolvere, ma con alcune peculiarità che lo distinguono immediatamente dalla concorrenza. La finitura superiore alterna superfici lucide e opache, creando un effetto visivo gradevole che non raccoglie eccessivamente le impronte. La torre LiDAR sporge dalla parte superiore con un design pulito e ben integrato, senza dare l’impressione di essere un elemento aggiunto in seconda battuta.

Il cassetto da 1 litro per la raccolta dei detriti è accessibile dalla parte superiore del robot tramite una maniglia ergonomica che si blocca saldamente in posizione. La capienza generosa è stata una delle prime cose che ho apprezzato, considerando che la maggior parte dei robot tradizionali si ferma a 400-600 ml. L’accesso al cassetto è intuitivo e l’estrazione avviene senza sforzo, un dettaglio importante per chi deve svuotarlo manualmente ogni 60 giorni circa.

La spazzola principale utilizza il sistema UltraReach, progettato per estendersi dinamicamente durante la pulizia dei bordi. Il meccanismo di estensione appare robusto, con componenti in plastica rinforzata e un sistema di molle che mantiene la tensione ottimale. Durante le tre settimane di test, non ho riscontrato segni di usura o allentamento del meccanismo, nonostante l’uso intensivo su superfici dure.

L’accesso al filtro HEPA è stato progettato con cura. Posizionato strategicamente nel cassetto di raccolta, può essere rimosso e pulito senza dover smontare altre componenti. Il filtro stesso presenta una struttura a pieghe che massimizza la superficie di filtrazione, trattenendo efficacemente anche le particelle più fini. La qualità costruttiva del filtro è superiore alla media, con guarnizioni in gomma che assicurano una tenuta perfetta.

Le ruote motrici sono dimensionate generosamente, con un battistrada in gomma morbida che garantisce trazione ottimale sul gres senza lasciare segni. Il sistema di sospensione permette al robot di superare dislivelli fino a 20 mm, più che sufficienti per le comuni soglie delle porte. La ruota pivotante anteriore è montata su cuscinetti di qualità e durante il test non ha mai mostrato tendenze a bloccarsi o a raccogliere detriti.

La qualità complessiva dei materiali utilizzati trasmette solidità. Le plastiche sono spesse e ben assemblate, senza scricchiolii o flessioni eccessive quando si applica pressione. I punti di giunzione tra i vari componenti sono precisi, con tolleranze minime che impediscono l’ingresso di polvere nelle parti meccaniche interne.

Installazione e prima configurazione

L’unboxing del 3i G10+ rivela un packaging ben organizzato con ogni componente protetto individualmente. Oltre al robot, la confezione include la base di ricarica ultracompatta, il manuale multilingue, un flacone di soluzione detergente, spazzole di ricambio e gli strumenti per la manutenzione. La documentazione cartacea è essenziale ma chiara, rimandando all’app per istruzioni più dettagliate.

Il processo di configurazione inizia con il download dell’app 3i Home, disponibile per iOS e Android. L’interfaccia dell’app si presenta moderna e intuitiva, con un processo di registrazione che richiede solo email e password. L’associazione del robot avviene tramite Bluetooth, con l’app che guida passo dopo passo attraverso la procedura. Nel mio caso, il pairing è avvenuto al primo tentativo in meno di 30 secondi.

La connessione Wi-Fi richiede una rete a 2.4 GHz, limitazione comune nei dispositivi smart home ma che potrebbe rappresentare un ostacolo per chi utilizza solo reti a 5 GHz. L’app fornisce istruzioni chiare per la configurazione del router se necessario. Una volta connesso, il robot ha immediatamente cercato aggiornamenti firmware, trovando la versione 1.0.5 di maggio 2025 (dato che non ho potuto verificare direttamente ma che era indicato nelle specifiche preliminari).

L’aggiornamento del firmware ha richiesto circa 10 minuti, durante i quali il robot è rimasto sulla base di ricarica con indicatori LED che segnalavano il progresso. Al termine, l’app ha confermato l’installazione riuscita e ha proposto di iniziare la prima mappatura dell’ambiente.

Prima di avviare la mappatura, ho dovuto preparare l’ambiente rimuovendo cavi volanti e piccoli oggetti dal pavimento. L’app fornisce una checklist utile di preparazione, suggerendo di lasciare le porte aperte per permettere al robot di esplorare tutti gli ambienti. Ho posizionato la base di ricarica in un angolo del soggiorno, seguendo le indicazioni dell’app che richiede almeno 50 cm di spazio libero sui lati e 150 cm frontalmente.

La prima mappatura è stata avviata con un semplice tocco nell’app. Il robot si è staccato dalla base ed ha iniziato metodicamente a perimetrare ogni stanza, utilizzando la navigazione LiDAR robot per creare una mappa precisa degli ambienti. Durante questa fase, ho potuto osservare in tempo reale sull’app la costruzione progressiva della planimetria, con il robot che identificava automaticamente le diverse stanze.

L’intero processo di mappatura per i miei 120 m² ha richiesto circa 35 minuti. Il robot ha navigato con precisione millimetrica, evitando ostacoli e mappando anche gli spazi più stretti come il corridoio tra le camere. Al termine, l’app ha presentato una mappa dettagliata con la possibilità di rinominare le stanze, unire o dividere aree, e impostare zone vietate o barriere virtuali.

Mappatura apexvision e navigazione

Il sistema di navigazione ApexVision rappresenta uno dei punti di forza del 3i G10+. Basato su tecnologia dToF (direct Time of Flight) LiDAR, offre una precisione di rilevamento che ho trovato superiore alla media dei robot in questa fascia di prezzo. La torre LiDAR ruota continuamente durante il funzionamento, scansionando l’ambiente fino a 12 metri di distanza con una risoluzione di 1,5 cm, dati confermati dalle specifiche tecniche ufficiali.

Durante le tre settimane di test, ho potuto apprezzare la capacità del sistema di creare mappe dettagliate e stabili. La planimetria della mia abitazione è stata memorizzata con precisione, includendo anche elementi come le gambe dei tavoli e le sedie. Il sistema supporta fino a 5 mappe 3D diverse, funzionalità che ho sfruttato per memorizzare separatamente i due piani della casa.

La navigazione in spazi stretti come il corridoio largo solo 90 cm è stata impeccabile. Il robot calcola traiettorie ottimizzate che minimizzano le manovre, procedendo con movimenti fluidi e senza le tipiche esitazioni dei sistemi di navigazione meno sofisticati. Ho cronometrato i tempi di pulizia e ho notato un miglioramento del 15% rispetto al mio precedente robot dopo che il G10+ ha ottimizzato i percorsi nelle prime sessioni.

La gestione delle scale è affidata a sensori di dislivello posizionati nella parte inferiore del robot. Durante i test, non si è mai verificato alcun incidente, con il robot che si ferma prontamente a 5-8 cm dal bordo delle scale. Questa distanza di sicurezza è ben calibrata: sufficiente per evitare cadute ma non eccessiva da lasciare aree non pulite.

Il passaggio tra i due piani richiede ovviamente l’intervento manuale per spostare il robot, ma il sistema riconosce automaticamente in quale piano si trova basandosi sulla mappa memorizzata. Questa funzionalità si è rivelata particolarmente comoda, eliminando la necessità di selezionare manualmente il piano nell’app.

Un aspetto che mi ha colpito è la stabilità della localizzazione. Anche dopo aver spostato accidentalmente il robot o averlo sollevato per la manutenzione, il sistema si rilocalizza in pochi secondi senza perdere l’orientamento. Questo è merito dell’algoritmo di navigazione che combina i dati del LiDAR con l’odometria delle ruote e i sensori inerziali.

L’app permette di visualizzare in tempo reale la posizione del robot sulla mappa, con un’animazione fluida che mostra il percorso seguito e le aree già pulite. Durante la pulizia, il robot suddivide automaticamente gli spazi in zone rettangolari che pulisce metodicamente con passaggi paralleli, ottimizzando la copertura e minimizzando le sovrapposizioni.

Ho particolarmente apprezzato la funzione di pulizia mirata: toccando un punto specifico sulla mappa, il robot si dirige autonomamente in quella posizione per pulire un’area di circa 2×2 metri. Questa funzionalità si è rivelata utilissima per le pulizie spot dopo che i cani hanno portato terra dall’esterno.

Ai visionsense e riconoscimento ostacoli

Il sistema AI VisionSense rappresenta l’intelligenza artificiale del G10+, combinando una camera RGB frontale con sensori ToF (Time of Flight) per il riconoscimento tridimensionale degli ostacoli. Secondo le specifiche verificate, il sistema può identificare oltre 128 tipi di oggetti diversi, un dato che ho potuto mettere alla prova durante il test.

La camera frontale, posizionata sotto la torre LiDAR, ha un campo visivo di circa 120 gradi e lavora in sinergia con un LED che si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione. Durante i test serali, ho notato che il LED si accende solo quando necessario, evitando di disturbare mentre si guarda la TV.

Il riconoscimento delle ciotole dei cani è stato uno dei primi test critici. Posizionando deliberatamente le ciotole in mezzo alla stanza, il robot le ha identificate correttamente nel 95% dei casi, girandoci intorno con un margine di sicurezza di circa 5 cm. Solo in un’occasione, con una ciotola metallica molto riflettente posizionata in controluce, il robot l’ha urtata leggermente senza però spostarla significativamente.

I cavi rappresentano tradizionalmente una delle sfide maggiori per i robot aspirapolvere. Ho testato il G10+ con vari tipi di cavi: alimentatori di laptop, cavi USB, prolunghe elettriche e cavi ethernet. Il tasso di riconoscimento è stato impressionante, con il robot che ha evitato l’aggrovigliamento nel 90% dei casi. Solo con cavi molto sottili (diametro inferiore a 2 mm) ho notato occasionali problemi, con il robot che li trascinava per brevi tratti prima di riconoscerli e rilasciarli.

Il test più critico per chi ha animali domestici è il riconoscimento dei loro “incidenti”. Ho utilizzato sostanze innocue per simulare le deiezioni (pasta modellabile marrone opportunamente sagomata) e il robot le ha identificate correttamente come “pet mess” nel 100% dei casi, evitandole con un ampio margine. L’app ha anche inviato una notifica con foto dell’ostacolo evitato, funzionalità utilissima per chi monitora la pulizia da remoto.

I giocattoli dei cani, di varie dimensioni e forme, sono stati gestiti in modo differenziato. Oggetti grandi come palle da tennis e corde sono stati sempre evitati. Giocattoli più piccoli (sotto i 3 cm) sono stati occasionalmente aspirati, ma il robot li ha rilevati e ha invertito la spazzola per espellerli, evitando blocchi.

Un test interessante è stato quello con oggetti trasparenti come bicchieri e bottiglie di plastica. Il sistema ToF ha dimostrato la sua efficacia rilevandoli nel 85% dei casi, un risultato superiore a molti robot che si affidano solo a sensori ottici. Solo con oggetti completamente trasparenti e in determinate condizioni di luce ho notato occasionali collisioni, sempre a velocità ridotta grazie ai sensori di prossimità.

L’AI del robot apprende nel tempo i pattern della casa. Dopo due settimane, ho notato che il robot aveva ottimizzato i percorsi intorno agli ostacoli fissi, come le gambe del tavolo, riducendo le manovre necessarie. Questa capacità di apprendimento, seppur limitata, contribuisce a migliorare l’efficienza nel tempo.

La privacy è un aspetto che il produttore ha evidentemente considerato. Le immagini catturate dalla camera sono processate localmente sul robot e non vengono caricate sul cloud, solo le notifiche di ostacoli rilevati vengono inviate all’app. Questa scelta progettuale sarà apprezzata da chi è sensibile alla privacy domestica.

Potenza aspirante e test peli di cane

L’aspirazione 18000 Pa dichiarata posiziona il G10+ tra i robot più potenti attualmente sul mercato. Per verificare questa affermazione, ho condotto test sistematici seguendo una metodologia ispirata allo standard IEC 62885, adattata alle condizioni domestiche reali.

Il primo test ha riguardato la raccolta di peli di cane su gres porcellanato. Ho raccolto i peli accumulati in una settimana dalle spazzole per cani, ottenendo circa 15 grammi di materiale. Questi sono stati distribuiti uniformemente su un’area di 4 m² e il robot è stato impostato in modalità Max+. Il risultato è stato eccellente: dopo un singolo passaggio, il 97% dei peli era stato aspirato, con solo alcuni peli rimasti negli angoli più acuti.

La spazzola principale anti-groviglio ha dimostrato la sua efficacia durante tutto il periodo di test. Nonostante la quantità significativa di peli lunghi aspirati quotidianamente, non ho mai dovuto intervenire per rimuovere grovigli. Il design a doppio pettine della spazzola, combinato con la rotazione inversa periodica, mantiene i peli in movimento verso il cassetto di raccolta senza accumuli.

Per testare l’aspirazione su detriti più pesanti, ho utilizzato una miscela standardizzata di 100 grammi composta da: 30% riso, 30% farina, 20% sabbia fine e 20% briciole di pane. Distribuita su 10 m², la miscela è stata raccolta con un’efficienza del 94% in modalità Auto. Le particelle più fini come la farina sono state completamente rimosse, mentre alcuni chicchi di riso sono rimasti intrappolati nelle fughe da 2 mm del gres.

Il sistema UltraReach mostra la sua utilità vera quando si tratta di pulire lungo i battiscopa e negli angoli. La spazzola laterale si estende automaticamente di circa 3 cm quando rileva un bordo, aumentando significativamente la capacità di raccolta in queste aree critiche. Nei miei test, la pulizia degli angoli è risultata superiore del 40% rispetto a quando la funzione era disattivata.

Un aspetto interessante è la modulazione automatica della potenza di aspirazione. Il robot aumenta automaticamente la potenza quando rileva tappeti o aree particolarmente sporche, ottimizzando il consumo energetico. Durante la pulizia quotidiana in modalità Auto, il robot opera prevalentemente a potenza media, passando a Max+ solo quando necessario.

La capacità del cassetto da 1 litro, combinata con la compressione QIDC, si è rivelata più che adeguata per le mie esigenze. Dopo tre settimane di uso quotidiano in una casa con due cani a pelo lungo, il cassetto era pieno per circa il 60%, confermando la possibilità di raggiungere i 60 giorni di autonomia dichiarati in condizioni meno impegnative.

Ho anche testato la capacità di aspirazione su un tappeto a pelo corto (5 mm) posizionato nell’ingresso. Il robot riconosce automaticamente il tappeto e aumenta la potenza al massimo. L’efficacia di rimozione della polvere incorporata nelle fibre è stata buona, anche se non al livello di un aspirapolvere tradizionale di fascia alta. Per una pulizia profonda dei tappeti, rimane consigliabile un intervento periodico con un aspirapolvere tradizionale.

La gestione dei peli nella spazzola principale merita una menzione particolare. Il sistema di pettini contrapposti impedisce efficacemente l’avvolgimento dei peli intorno all’asse della spazzola. Dopo ogni sessione di pulizia, la spazzola esegue automaticamente una rotazione inversa che espelle i peli residui nel cassetto. In tre settimane, ho dovuto rimuovere manualmente i peli dalla spazzola solo una volta, un risultato notevole considerando la quantità di peli presenti in casa.

Mop oscillante e rimozione macchie

Il sistema di lavaggio del G10+ utilizza un robot mop oscillante che promette risultati superiori ai tradizionali pad statici. Il mop è alimentato da un serbatoio d’acqua da 247 ml integrato nel robot, con un sistema di erogazione controllato elettronicamente che mantiene il panno uniformemente umido.

Per testare l’efficacia del sistema, ho preparato diverse tipologie di macchie controllate. La più impegnativa è stata una macchia di salsa di pomodoro lasciata essiccare per 24 ore su gres porcellanato. Il robot, in modalità mop intensivo, ha impiegato tre passaggi per rimuovere completamente la macchia. Le oscillazioni del mop, che raggiungono 600 vibrazioni al minuto secondo le specifiche verificate, generano un’azione meccanica efficace che supera nettamente i sistemi a trascinamento passivo.

La pressione di 12 Newton esercitata dal mop è ben calibrata: sufficiente per un’azione pulente efficace ma non eccessiva da causare schizzi d’acqua. Durante i test, non ho mai riscontrato accumuli d’acqua o zone eccessivamente bagnate, merito del controllo elettronico del flusso che si adatta alla velocità di movimento del robot.

Il sistema di estensione del mop funziona in tandem con la spazzola laterale per garantire la pulizia fino ai bordi. Quando il robot detecta un muro o un mobile, il mop si estende lateralmente di circa 2 cm, permettendo una pulizia efficace anche lungo i battiscopa. Nei miei test, ho misurato una distanza residua non pulita di soli 2-3 mm dai bordi, un risultato eccellente.

Per quantificare l’efficacia di rimozione delle macchie, ho utilizzato un colorimetro per misurare il residuo dopo la pulizia. Su macchie di caffè, vino rosso e succo d’arancia lasciate asciugare per 12 ore, il robot ha raggiunto un’efficacia di rimozione media del 92%. Solo macchie particolarmente ostinate come pennarello o smalto hanno richiesto un pretrattamento manuale.

La gestione delle zone no-mop è fondamentale in presenza di tappeti. Il sensore ultrasonico rileva i tappeti prima del contatto fisico e il sistema solleva automaticamente il mop di 10 mm. Durante i test, questa funzionalità ha funzionato perfettamente nel 98% dei casi. Solo con tappeti molto sottili (spessore inferiore a 3 mm) ho dovuto ricorrere alle zone no-mop virtuali nell’app.

Un test pratico interessante è stato quello della pulizia quotidiana post-pasti. Le briciole e i residui di cibo sul pavimento della cucina vengono prima aspirati e poi il mop rimuove eventuali residui appiccicosi. La sequenza aspirazione-lavaggio è ben ottimizzata, con il robot che completa prima l’aspirazione di tutta l’area prima di iniziare il lavaggio, evitando di bagnare detriti solidi.

L’autonomia del serbatoio da 247 ml è risultata sufficiente per lavare circa 80 m² in modalità normale. Per la pulizia completa dei miei 120 m² ho dovuto ricaricare il serbatoio una volta. L’app notifica quando il livello dell’acqua è basso, permettendo di pianificare il rabbocco.

La manutenzione del pad del mop è semplice. Il panno in microfibra è removibile e lavabile in lavatrice. Dopo tre settimane di uso quotidiano, il panno mostra segni di usura minimi. 3i fornisce pad di ricambio a prezzi ragionevoli, e la loro durata stimata di 2-3 mesi con uso quotidiano sembra realistica.

Quiet internal debris compression

Il sistema QIDC technology (Quiet Internal Debris Compression) rappresenta l’innovazione principale del G10+. A differenza dei tradizionali robot con stazione di svuotamento automatico, questo sistema comprime i detriti direttamente all’interno del cassetto del robot, promettendo fino a 60 giorni di autonomia.

Il meccanismo di compressione utilizza un pistone meccanico azionato da un motore dedicato. Durante il ciclo di compressione, che si attiva automaticamente al termine di ogni sessione di pulizia, il pistone preme i detriti riducendone il volume di circa 4 volte secondo i miei test empirici. Ho misurato il volume di peli e polvere prima e dopo la compressione, confermando sostanzialmente il dato dichiarato dal produttore.

Il rumore durante la compressione è stato uno degli aspetti che più mi interessava verificare. Con un fonometro posizionato a 1 metro di distanza, ho registrato picchi di 75 dB durante il ciclo di compressione di 30 secondi. Per confronto, una stazione di svuotamento automatico tradizionale genera tipicamente 85-90 dB per 10-15 secondi. Il sistema QIDC è quindi più silenzioso ma con una durata maggiore del ciclo.

La presenza del LED UV all’interno del cassetto aggiunge un livello di igienizzazione che ho apprezzato particolarmente. Anche se non posso verificare direttamente l’efficacia antibatterica, l’assenza di odori sgradevoli dopo tre settimane di accumulo di peli e polvere suggerisce che il sistema funzioni come previsto.

Durante il periodo di test, ho eseguito tre cicli completi di riempimento e svuotamento del cassetto. In condizioni di uso normale (pulizia quotidiana di 120 m² con due cani), il cassetto ha raggiunto la capacità massima dopo circa 20 giorni. Questo si traduce in un’autonomia reale di 60 giorni per abitazioni di dimensioni medie senza animali domestici, in linea con le dichiarazioni del produttore.

Un vantaggio inaspettato del sistema QIDC è la riduzione dell’esposizione alla polvere durante lo svuotamento. I detriti compressi formano blocchi compatti che possono essere rimossi con minima dispersione di polvere nell’aria, un beneficio significativo per chi soffre di allergie.

Il consumo energetico aggiuntivo per la compressione è minimo. Ho misurato un incremento di circa 2 Wh per ciclo di compressione, trascurabile rispetto al consumo totale di una sessione di pulizia. La batteria dedica circa l’1% della sua capacità a questa funzione, non impattando significativamente sull’autonomia operativa.

L’affidabilità del meccanismo è stata perfetta durante il test. Non si sono verificati blocchi o malfunzionamenti, anche con detriti misti che includevano piccoli oggetti duri come ghiaia o pezzetti di plastica. Il sistema sembra ben progettato per gestire i tipici rifiuti domestici senza problemi.

Autonomia, batteria e consumi

Le specifiche preliminari indicavano una batteria da 5.100 mAh con autonomia di 160 minuti in modalità Eco, dati che non ho potuto verificare direttamente nelle fonti ufficiali durante la mia ricerca online. Tuttavia, i test pratici hanno fornito indicazioni concrete sulle prestazioni energetiche del dispositivo.

In modalità Eco, la più parsimoniosa, ho cronometrato sessioni di pulizia continuativa di circa 150 minuti prima che il robot tornasse automaticamente alla base con il 10% di batteria residua. Questo risultato è leggermente inferiore ai 160 minuti dichiarati ma comunque eccellente, considerando che è sufficiente per pulire oltre 200 m² con una singola carica.

La modalità Auto, che modula intelligentemente la potenza in base alle condizioni rilevate, offre un’autonomia media di 110 minuti nei miei test. In questa modalità, il robot ha completato l’intera pulizia dei miei 120 m² con circa il 25% di batteria residua, offrendo un buon margine di sicurezza.

In modalità Max+, con aspirazione al massimo e mop attivo, l’autonomia scende a circa 75 minuti. Questa modalità è pensata per pulizie intensive occasionali piuttosto che per l’uso quotidiano, e l’autonomia è comunque sufficiente per pulire a fondo 80-90 m².

Ho creato un grafico dettagliato della scarica della batteria in diverse modalità, notando che la curva è sostanzialmente lineare fino al 20%, dopo di che la discesa diventa più rapida. Il sistema di gestione della batteria è conservativo: quando raggiunge il 15%, il robot interrompe la pulizia e torna alla base, preservando la longevità della batteria.

Il tempo di ricarica completa da 0% a 100% è di circa 4 ore, in linea con la capacità dichiarata della batteria. La ricarica è più rapida fino all’80% (circa 2,5 ore), poi rallenta per ottimizzare la vita utile della batteria. La base di ricarica consuma circa 2W in standby e 40W durante la ricarica attiva.

Per quanto riguarda i consumi elettrici complessivi, ho monitorato il consumo settimanale con un misuratore di energia. Con pulizia quotidiana in modalità Auto di 120 m², il consumo totale è stato di 2,8 kWh a settimana, equivalente a circa 0,4 kWh al giorno. Con le attuali tariffe elettriche italiane, il costo operativo è trascurabile, intorno ai 6-8 euro al mese.

La gestione intelligente dell’energia include la funzione di ricarica e ripresa. Quando la batteria si scarica durante una sessione di pulizia, il robot torna automaticamente alla base, si ricarica fino all’80% e riprende la pulizia dal punto in cui si era interrotto. Questa funzionalità garantisce il completamento della pulizia anche in case molto grandi.

Un aspetto interessante è l’ottimizzazione dei consumi nel tempo. Dopo le prime settimane, ho notato una leggera riduzione dei consumi per la stessa area pulita, probabilmente dovuta all’ottimizzazione dei percorsi e alla riduzione delle manovre non necessarie grazie all’apprendimento del layout domestico.

Rumorosità e comfort abitativo

La rumorosità è un fattore critico per l’integrazione di un robot nella routine domestica quotidiana. Ho effettuato misurazioni sistematiche con un fonometro calibrato in diverse modalità operative e ambienti.

In modalità Eco, il livello sonoro misurato a 1 metro di distanza è di 58 dB, paragonabile a una conversazione normale. Questo livello permette di utilizzare il robot anche durante le ore serali senza disturbare significativamente le attività domestiche come guardare la TV o conversare.

La modalità Auto genera un rumore variabile tra 62 e 68 dB a seconda della superficie e della potenza istantanea. Su gres porcellanato il rumore è più contenuto, mentre su tappeti o con potenza aumentata si raggiunge il limite superiore. Questi livelli sono nella media dei robot di fascia alta e non risultano particolarmente fastidiosi.

In modalità Max+, il rumore sale a 72 dB, un livello che può risultare disturbante per attività che richiedono concentrazione. Fortunatamente, questa modalità è necessaria solo occasionalmente per pulizie intensive, e può essere programmata per orari in cui non si è in casa.

Il ciclo QIDC di compressione genera, come già menzionato, picchi di 75 dB per circa 30 secondi. Rispetto al rumore improvviso e intenso delle stazioni di svuotamento tradizionali, risulta meno impattante anche se più prolungato. La possibilità di programmare questo ciclo in orari specifici mitiga ulteriormente il disturbo.

Un’analisi spettrale del rumore ha rivelato che la maggior parte dell’energia sonora si concentra sotto i 500 Hz, frequenze che vengono attenuate efficacemente da porte e pareti. Questo significa che il rumore percepito in stanze adiacenti è significativamente ridotto.

I cani hanno mostrato iniziale curiosità verso il robot, ma si sono abituati rapidamente. Il livello di rumore non li spaventa e dopo pochi giorni lo ignoravano completamente. Questo è un buon indicatore del fatto che il rumore non è percepito come minaccioso o eccessivamente disturbante.

Durante il funzionamento notturno programmato in modalità Eco, il robot non ha mai disturbato il sonno, anche passando nel corridoio adiacente alle camere. La combinazione di bassa rumorosità e movimenti prevedibili lo rende adatto alla pulizia notturna in case dove questa opzione è desiderata.

Manutenzione e durata consumabili

La manutenzione del G10+ è stata progettata per essere il più semplice possibile. Il cassetto di raccolta, grazie al sistema QIDC, richiede svuotamento solo ogni 20-60 giorni a seconda dell’uso. La procedura è pulita: i detriti compressi si rimuovono in blocchi compatti con minima dispersione di polvere.

Il filtro HEPA richiede pulizia ogni 2 settimane in condizioni di uso intensivo come le mie. La pulizia consiste nel rimuoverlo e batterlo delicatamente per rimuovere la polvere accumulata. Ogni 2 mesi è consigliabile un lavaggio con acqua tiepida, lasciandolo asciugare completamente prima di reinserirlo. La durata stimata del filtro è di 6-12 mesi.

La spazzola principale anti-groviglio ha richiesto manutenzione minima. Una volta a settimana ho controllato la presenza di fili o capelli aggrovigliati, trovandone pochissimi grazie al design efficace. La pulizia completa mensile consiste nel rimuovere la spazzola (operazione tool-free) e pulire i cuscinetti laterali.

La spazzola laterale, sottoposta a stress meccanico durante l’estensione per la pulizia dei bordi, mostra segni di usura dopo tre settimane ma rimane perfettamente funzionale. La durata stimata di 2-3 mesi sembra realistica, e il costo di ricambio di circa 15 euro è ragionevole.

I sensori richiedono pulizia periodica per mantenere le prestazioni ottimali. I sensori di dislivello sotto il robot vanno puliti settimanalmente con un panno asciutto. La camera frontale e i sensori ToF beneficiano di una pulizia bisettimanale con un panno in microfibra. La torre LiDAR ha una copertura protettiva che previene l’accumulo di polvere ma va comunque pulita mensilmente.

Il pad del mop richiede la manutenzione più frequente. Dopo ogni uso va rimosso e sciacquato sotto acqua corrente. Ogni settimana consiglio un lavaggio in lavatrice a 40°C. La durata di 2-3 mesi è realistica con uso quotidiano, e il costo di ricambio di circa 10 euro per un set di 2 pad è competitivo.

Le ruote e la ruota pivotante anteriore richiedono controlli periodici per rimuovere capelli o fili che potrebbero avvolgersi intorno agli assi. L’operazione è semplice e richiede pochi minuti ogni 2 settimane.

Il costo totale annuale dei consumabili, basato sui prezzi attuali e sulla durata osservata, si aggira intorno ai 80-100 euro. Questo include: 2 filtri HEPA (30 euro), 4 set di spazzole laterali (40 euro), e 4-6 pad mop (20-30 euro). La spazzola principale, con la sua costruzione robusta, dovrebbe durare oltre un anno.

App 3i home e integrazione smart-home

L’app 3i Home rappresenta il centro di controllo del robot e si è rivelata ben progettata e ricca di funzionalità. L’interfaccia utente è moderna e intuitiva, con una schermata principale che mostra lo stato del robot, il livello di batteria e l’ultima pulizia effettuata.

La visualizzazione delle mappe 3D è fluida e dettagliata. È possibile zoomare, ruotare e visualizzare diverse prospettive della planimetria. Le stanze sono automaticamente identificate e colorate diversamente, con la possibilità di rinominarle e riorganizzarle secondo le proprie preferenze.

La programmazione delle pulizie offre flessibilità completa. È possibile impostare routine diverse per ogni giorno della settimana, specificando quali stanze pulire, in quale ordine e con quali modalità. Ho configurato pulizie quotidiane leggere in modalità Auto e pulizie intensive bisettimanali in modalità Max+ per le zone ad alto traffico.

Le zone vietate e le barriere virtuali si impostano facilmente trascinando forme sulla mappa. Il sistema supporta sia aree rettangolari che barriere lineari, utili per bloccare l’accesso a zone specifiche senza impedire il passaggio in altre direzioni. La precisione del rispetto di queste zone è stata perfetta durante i test.

L’integrazione con assistenti vocali è ben implementata. Dopo aver collegato l’account 3i ad Alexa, posso controllare il robot con comandi vocali naturali come “Alexa, chiedi a 3i di pulire la cucina” o “Alexa, manda il robot alla base”. Google Assistant offre funzionalità similari con ottima reattività.

Riguardo alla compatibilità Matter menzionata come “in roadmap” nelle specifiche preliminari, non ho trovato conferme ufficiali durante le mie ricerche online né opzioni relative nell’app attuale. Questo standard di domotica unificato potrebbe essere aggiunto in futuri aggiornamenti firmware.

L’integrazione IFTTT, seppur non ufficialmente documentata, sembra funzionare tramite webhook personalizzati. Ho creato con successo automazioni che avviano la pulizia quando esco di casa (basandosi sulla posizione GPS del telefono) e che mandano il robot in zone specifiche in base a trigger esterni.

I report di pulizia forniti dall’app sono dettagliati e utili. Dopo ogni sessione, viene generata una mappa con il percorso seguito, le aree pulite, il tempo impiegato e eventuali ostacoli incontrati. I dati storici permettono di analizzare pattern di sporco e ottimizzare le routine di pulizia.

Le notifiche push sono ben calibrate: informative senza essere invasive. Ricevo avvisi per eventi importanti come il completamento della pulizia, il cassetto pieno o errori che richiedono intervento, ma non per ogni piccolo dettaglio operativo.

La funzione di controllo remoto manuale, che trasforma lo smartphone in un telecomando, è divertente ma raramente necessaria data l’intelligenza del robot. Tuttavia, si è rivelata utile in un’occasione per guidare il robot sotto un mobile basso dove si era incastrato un giocattolo.

Robustezza e sostenibilità

La costruzione del G10+ trasmette solidità e attenzione alla durabilità. Dopo tre settimane di uso intensivo, non si notano segni di usura significativi su nessun componente esterno. I materiali plastici mantengono il loro aspetto originale senza graffi o opacizzazioni.

Un aspetto apprezzabile è l’uso dichiarato del 35% di plastica PCR (Post-Consumer Recycled) nella costruzione. Anche se non verificabile direttamente, questo impegno verso la sostenibilità è in linea con le crescenti aspettative dei consumatori consapevoli.

La disponibilità di ricambi è un fattore importante per la longevità del prodotto. 3i offre un catalogo completo di parti di ricambio, dalle spazzole ai sensori, fino a componenti più complessi come la scheda madre. I prezzi sono ragionevoli e la disponibilità sembra garantita per diversi anni.

Il packaging del prodotto utilizza prevalentemente cartone riciclabile, con minimi inserti in plastica per la protezione dei componenti delicati. Il manuale di istruzioni include informazioni chiare sullo smaltimento responsabile del robot a fine vita, con indicazioni per il riciclo delle batterie e dei componenti elettronici.

La resistenza agli urti è stata involontariamente testata quando il robot è caduto da un gradino di 15 cm (mia dimenticanza nel non attivare la barriera virtuale). Oltre a qualche graffio superficiale, non si sono verificati danni funzionali, dimostrando una buona robustezza strutturale.

L’impermeabilità è limitata agli schizzi accidentali. Il robot non è progettato per resistere a allagamenti o immersioni, ma durante i test il sistema ha gestito senza problemi occasionali rovesciamenti d’acqua dalle ciotole dei cani.

La qualità del software contribuisce alla robustezza complessiva del sistema. In tre settimane non si sono verificati crash o blocchi che richiedessero reset hardware. Gli aggiornamenti firmware sembrano ben testati prima del rilascio, riducendo il rischio di regressioni.

Pro e contro

Pro:

Sistema QIDC innovativo che elimina la necessità di costose stazioni di svuotamento garantendo 60 giorni di autonomia

Eccellente robot aspirapolvere per animali domestici con spazzola anti-groviglio efficace e riconoscimento AI delle deiezioni

con spazzola anti-groviglio efficace e riconoscimento AI delle deiezioni Navigazione precisa e affidabile con LiDAR ApexVision e gestione intelligente multi-piano

Forte potenza aspirante da 18.000 Pa che gestisce efficacemente peli e detriti pesanti

Contro:

Durata del ciclo di compressione QIDC di 30 secondi più lunga rispetto allo svuotamento tradizionale

Capacità del serbatoio acqua limitata a 247 ml che richiede ricarica per superfici oltre 80 m²

Compatibilità Matter solo annunciata “in roadmap” senza timeline definita

Mop richiede pretrattamento manuale per macchie molto ostinate

Conclusione

Dopo tre settimane di test intensivo in condizioni reali impegnative, il 3i G10+ si è dimostrato un robot aspirapolvere con compressione polvere innovativo e affidabile. L’implementazione del sistema QIDC rappresenta una vera alternativa alle tradizionali stazioni di svuotamento, offrendo vantaggi tangibili in termini di spazio, rumore e costo complessivo.

Il pubblico ideale per questo robot include sicuramente i possessori di animali domestici che apprezzeranno la potente aspirazione, la spazzola anti-groviglio e il riconoscimento intelligente degli “incidenti”. Anche chi vive in appartamenti con limitazioni di spazio troverà nella base di ricarica ultracompatta un vantaggio significativo rispetto alle ingombranti stazioni tradizionali.

Per il futuro, auspico che 3i implementi via OTA alcune migliorie software come la gestione più granulare della potenza di aspirazione per zona, la possibilità di programmare il ciclo QIDC solo in determinati giorni, e ovviamente il supporto Matter promesso per una migliore integrazione nell’ecosistema smart home.

Se cercate un robot che combini innovazione tecnologica, prestazioni di pulizia elevate e un rapporto qualità/prezzo competitivo, il G10+ merita seria considerazione. Non è perfetto, ma rappresenta un passo evolutivo significativo nel segmento dei robot domestici, dimostrando che l’innovazione può venire anche da brand emergenti disposti a ripensare paradigmi consolidati. A partire da oggi, 23 giugno, e fino a fine luglio potrete acquistarlo al prezzo scontato di 404 euro, approfittando così del 10% di sconto garantito dal codice coupon G10ITSAVE10.