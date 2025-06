Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, l’azienda conferma diverse specifiche

Il produttore tech Xiaomi sta per annunciare in veste ufficiale sul mercato tech un nuovo tablet. Si tratta del prossimo Xiaomi Pad 7S Pro con una diagonale da 12.5 pollici. Il suo debutto ufficiale è pressoché alle porte, eppure continuano ad arrivare nuove informazioni. In particolare, l’azienda stessa ha da poco pubblicato in rete numerosi teaser che hanno confermato alcune delle sue caratteristiche principali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, arrivano nuove conferme ufficiali prima del debutto

In questi ultimi giorni il prossimo tablet di casa Xiaomi è stato il protagonista di svariati rumors e leaks. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo tablet Xiaomi Pad 7S Pro 12.5. Nonostante il suo debutto sia ormai dietro l’angolo, l’azienda ha da poco pubblicato in rete nuovi teaser con cui ha confermato alcune delle sue specifiche tecniche.

In particolare, il prossimo tablet di casa Xiaomi sarà alimentato da uno dei nuovi processori dell’azienda stessa. Si tratta del soc Xring O1, il quale sarà supportato nelle performance da tagli dj memoria comprendenti fino a 16 GB di memoria RAM e fino ad 1 TB di storage interno Samsung di tipo UFS 4.1. Sul retro il tablet potrà contare sulla presenza di un sensore fotografico da 50 MP da 1/2.76 pollici SKJN1. Sul fronte ci sarà invece una fotocamera da 32 MP.

Come suggerisce il suo nome, poi, il tablet avrà sul fronte un display con una diagonale pari a 12.5 pollici. Sarà un pannello con tecnologia IPS LCD con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz e con un form factor pari a 3:2. Il tablet può poi contare sulla presenza di una batteria pari a 10.610 mah con supporto alla ricarica rapida da 120W HyperCharg. Il nuovo tablet di casa Xiaomi avrà inoltre diversi accessori, tra cui una custodia con tastiera incorporata e una penna stylus.