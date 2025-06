Oppo Find X9 Pro utilizzerà un nuovo sensore fotografico da 200 MP di Samsung

Samsung al lavoro su un nuovo sensore da 200 megapixel ma il primo dispositivo ad equipaggiare questa tecnologia non sarà un device Galaxy. Lo smartphone che porterà al debutto l’ottica sarà il nuovo Oppo Find X9 Pro.

Stando a quanto condiviso dal leaker Digital Chat Station, il sensore in questione sarà il primo smartphone al mondo dotato del sensore Samsung HP5. Utilizzato per la fotocamera periscopica del dispositivo, consentirà di migliorare la qualità fotografica in maniera netta.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il sensore periscopico prenderà il nome di Samsung HP5 e sarà realizzato sulla base di un processo produttivo a 28nm. La dimensione sarà di 1/1.56 pollici con una risoluzione da 200 megapixel e una dimensione del pixel di 0,5 μm.

Oppo Find X9 Pro avrà un comparto fotografico di primissimo livello ed utilizzerà, per la prima volta al mondo, il nuovo sensore di Samsung da 200 MP

Basandoci su tali caratteristiche, il sensore sembra posizionarsi un gradino al di sotto del più performante HP9. Al netto di una dimensione del sensore stesso e dei pixel leggermente inferiore, le potenzialità dell’ottica sembrano altrettanto promettenti. Il leaker ha rivelato che il Samsung HP5 supporterà la tecnologia DCG-HDR, sviluppata per migliorare la gamma dinamica e offrire scatti migliori in condizioni di luminosità ambientale scarsa.

Il sensore sarà inserito all’interno di una configurazione tripla composta da un’ottica principale da 50 MP e un sensore ultragrandangolare sempre da 50 MP. La soluzione Samsung HP5 rappresenterà l’ottica periscopica che consentirà di raggiungere uno zoom ottico a 10X senza perdita di qualità. Ci aspettiamo un elevato zoom digitale ma, allo stato attuale, non è chiaro il livello di ingrandimento raggiungibile.

Inizialmente si pensava che il Find X9 Pro sarebbe stato caratterizzato da una doppia ottica periscopica ma le informazioni fornite da Digital Chat Station sembrano fugare ogni dubbio in questo senso. Per maggiori dettagli sul device, non resta che attendere le prossime fughe di notizie che potrebbero avvenire a breve.