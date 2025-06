Pixel 10 Pro XL

Il Pixel 10 Pro XL si prepara a diventare il riferimento nella gamma fotografica di Google. Tra le novità emerse in queste settimane, spicca il fatto che il teleobiettivo sarà ottimizzato anche per realizzare foto macro, una funzione già vista su alcuni smartphone concorrenti, ma finora mai implementata nei Pixel.

Questa scelta segnala una revisione del comparto zoom, che non sarà più dedicato solo agli ingrandimenti a distanza, ma anche a scatti ravvicinati ad alta definizione, sfruttando la versatilità delle lenti per nuovi tipi di contenuti.

Zoom ottico con doppia funzione: da lontano a molto vicino

Le modifiche al software della fotocamera, in fase di sviluppo all’interno di Android 15, suggeriscono che Google stia preparando una gestione avanzata del teleobiettivo, in grado di alternare automaticamente tra modalità zoom e modalità macro. La nuova logica dovrebbe permettere di ottimizzare il fuoco a distanze ravvicinate, mantenendo nitidezza e dettaglio anche per soggetti molto piccoli.

Questa funzionalità, che richiederà un’ottica evoluta e un nuovo sistema di messa a fuoco, sarà probabilmente riservata ai modelli più avanzati, in particolare il Pixel 10 Pro XL. I modelli standard potrebbero ricevere solo aggiornamenti incrementali.

Secondo quanto riportato, Google intende spingere il Pixel 10 Pro XL ancora di più nella fascia premium, riservando le innovazioni hardware più avanzate ai dispositivi di punta. Questo comporterà una separazione più netta tra serie numerate e modelli come il Pixel 9a, che continueranno a presidiare la fascia media. L’obiettivo è competere in modo più diretto con marchi come Samsung e Apple, soprattutto per quanto riguarda la qualità fotografica e l’esperienza utente in scenari creativi e professionali.

Miglioramenti previsti anche lato software

Oltre alle modifiche hardware, Google starebbe lavorando a un aggiornamento profondo della Google Camera, con algoritmi più sofisticati per la gestione delle immagini ravvicinate. Questo includerebbe un nuovo motore di riconoscimento della scena, in grado di identificare automaticamente situazioni macro e adattare l’elaborazione di conseguenza.

Insieme al nuovo sistema operativo Android 16, l’integrazione dovrebbe garantire transizioni fluide tra le modalità fotografiche, evitando che l’utente debba intervenire manualmente. Anche la stabilizzazione e la resa cromatica dovrebbero beneficiare del lavoro in corso.

Il Google Pixel 10 Pro XL punta a rinnovare il comparto fotografico della serie, sfruttando il teleobiettivo anche per le foto macro e integrando nuove funzionalità nel software. Con un posizionamento più deciso nella fascia alta, Google mira a consolidare la reputazione dei Pixel come smartphone orientati alla qualità fotografica avanzata. L’uscita è attesa per il 2025, ma già oggi le anticipazioni delineano uno smartphone pensato per chi cerca versatilità e precisione nelle immagini, sia da lontano che da vicino.