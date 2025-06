Rufus 4.9 risolve bug fastidiosi per chi installa Windows da USB

C’è un piccolo aggiornamento per Rufus 4.9 che potrebbe passare inosservato, ma in realtà fa la differenza per chi lavora spesso con installazioni Windows da USB. La versione 4.9 è arrivata il 16 giugno 2025 e, anche se non porta con sé nuove funzionalità da prima pagina, sistema un paio di questioni che stavano creando più fastidi del previsto. E sì, se ti è mai capitato di bestemmiare davanti a un’installazione che non partiva come doveva… potresti essere nel pubblico giusto.

Niente novità clamorose, ma Rufus 4.9 è l’update che ti evita grattacapi

Uno dei problemi principali riguardava quel simpatico popup chiamato WUE (Windows User Experience) che, in certi casi, non compariva quando serviva. Succedeva soprattutto con le ISO non ufficiali che contengono un solo indice WIM – insomma, immagini di Windows personalizzate o semplificate che Rufus magari non digeriva del tutto bene. Ora invece, anche in quei casi un po’ borderline, l’interfaccia si comporta come dovrebbe: niente più installazioni che restano appese nel vuoto senza istruzioni a video.

Poi c’era il discorso del download dal sito ufficiale. Per via di alcune modifiche lato GitHub, scaricare Rufus stava diventando più complicato di quanto dovrebbe essere. Con questa versione, le cose sono tornate a funzionare senza intoppi, e meno male: nessuno ha voglia di fare il detective per recuperare un tool che di solito pesa pochi mega e si scarica in dieci secondi.

Va detto chiaramente: questa 4.9 è un hotfix puro e semplice, non ci troverai funzionalità nuove o migliorie extra. Però risolve due seccature belle grosse per una fetta di utenti. E occhio, perché non si aggiorna da solo. Se vuoi la nuova versione, tocca scaricarla manualmente. Un po’ old school, ma d’altronde Rufus è sempre stato un programma da smanettoni veri.

Chi è rimasto alla 4.8, comunque, non ha tra le mani un giocattolo difettoso: quella release aveva introdotto miglioramenti importanti sull’analisi delle ISO, grazie all’uso completo di wimlib, e aveva cominciato a spingere verso una maggiore compatibilità con Linux e ISO particolari. Ma se ti è capitato di scontrarti con bug strani, questa 4.9 è il piccolo aggiornamento silenzioso che potrebbe toglierti un bel mal di testa.

Rufus 4.9 è già disponibile sul sito ufficiale e su GitHub, pronto da scaricare e lanciare senza troppe.