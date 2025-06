Unieuro mette il TURBO: scopri le sue OFFERTE PAZZESCHE

Con Unieuro basta un click per sentirsi tra le nuvole! Ogni giorno è buono per trovare qualcosa che vale davvero acquistare, basta solo avere l’occhio giusto. Unieuro ha pensato a chi vuole qualità senza buttare soldi, con una serie di promozioni solo online che non servono mille filtri per essere capite. Se ti piace fare acquisti furbi, qui trovi una selezione selezionata (e sì, detta due volte perché vale doppio) di prodotti che servono davvero, non cose che finiranno in fondo a un cassetto. Tutti gli sconti Unieuro sono validi fino al 22 giugno, e sono così comodi che ti basta cliccare, aggiungere al carrello e goderti l’affare. Perché dire no a un prezzo basso e a un servizio veloce?

Le migliori promo Unieuro in scadenza domani 22 giugno

Se vuoi dare una svolta in cucina, il forno elettrico ventilato Ariete 985 da 30 litri con sei funzioni è tuo a 72,90 euro. Per friggere senza olio e senza sensi di colpa, la friggitrice ad aria Ariete 4630 con 9 litri di capienza e 8 programmi automatici costa da Unieuro solo 78,99 euro. La tua casa splenderà grazie alla scopa elettrica senza fili Ariete 2757 con batteria da 22V, leggera e maneggevole, a 84,99 euro. Se hai poco spazio ma vuoi stampare senza fili, la stampante Wi-Fi Epson XP-2200 con Wi-Fi Direct e tre mesi d’inchiostro inclusi è solo con Unieuro a 54 euro.

Per i gamer, Unieuro ha il controller Sony DualShock 4 nero per PS4 a 54,99 euro, oppure Minecraft per Nintendo Switch a 29,99 euro. L’abbigliamento può aspettare, ma non il ferro da stiro Rowenta Easy Steam VR5121: con serbatoio da 1,4 litri e 2400W di potenza, è tuo a 89 euro. Chiudiamo in bellezza con la lavatrice Candy Easy EYT 1262DWE/1-S: smart, compatta e con carico da 6 kg, è perfetta al costo top da Unieuro a 259 euro. Tutte queste offerte sono valide solo online su Unieuro e solo fino al 22 giugno.