Lexus RZ 2025: più autonomia, nuova guida

La Lexus RZ 2025 rompe con la tradizione, portando su strada soluzioni che fino a poco tempo fa sembravano riservate solo ai prototipi. Tra le novità più interessanti, c’è lo steer-by-wire. Ovvero un sistema che elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote. A trasmettere gli input dello sterzo sono impulsi elettrici, che garantiscono reattività superiore e un’esperienza di guida più fluida. L’assenza di vibrazioni e la rotazione ridotta del volante trasformano l’interazione tra guidatore e vettura. Il sistema è di serie sulla versione sportiva RZ-550e F Sport, mentre è disponibile come optional sulla 500e Luxury.

Prestazioni elevate e autonomia potenziata: Lexus punta tutto sull’efficienza

A questa innovazione si aggiunge il “Interactive ManualDrive”, un cambio simulato a otto rapporti riservato alla versione di punta. Il risultato è una guida coinvolgente, che esalta la sportività anche in un’auto completamente elettrica. Esteticamente, impossibile non notare anche il volante ridisegnato, ispirato allo “Yoke” delle Tesla, simbolo di un nuovo linguaggio stilistico e funzionale.

Ma non è finita qui. La Lexus RZ 2025 introduce anche un powertrain rivisto, con una nuova batteria da 77kWh che assicura fino a 568mkm di autonomia. Tre le varianti offerte, la RZ350e con trazione anteriore, 224CV e scatto 0-100 in 7,5secondi; la RZ-500e, integrale e con 381CV, accelera in 4,6secondi; infine la RZ-550e, top di serie, che raggiunge 408CV e passa da 0 a 100 in 4,4secondi. L’autonomia, però, varia. Dai 568km della 350e si passa ai 500 della 500e e ai 450 della 550e.

La ricarica in corrente alternata è stata potenziata fino a 22kW. Invece, il sistema Direct4 per la gestione della coppia è stato migliorato per garantire stabilità e agilità in ogni condizione. Lexus ha investito anche nel precondizionamento della batteria, ottimizzando l’efficienza nei climi più rigidi. Insomma, tutti questi aggiornamenti confermano l’intenzione del marchio di posizionarsi ai vertici del settore elettrico premium. I prezzi non sono ancora ufficiali, ma l’attuale listino parte da 75.500€ in Italia.