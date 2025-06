Nintendo Switch 2, ecco quanto ha resistito ai durissimi test di JerryRigEverything

La nuova Nintendo Switch 2 è passata nelle mani di Zack Nelson, meglio conosciuto come JerryRigEverything, youtuber celebre per i suoi teardown e test di resistenza su dispositivi tecnologici. Questa volta non ci troviamo di fronte al classico test strutturato con punteggio finale, ma a un’analisi più destruttiva e informale, il cui obiettivo è verificare la solidità della console e delle sue componenti, senza troppe cerimonie.

Display in plastica all’esterno, vetro ultraresistente all’interno

La prima operazione compiuta da Nelson è stata la rimozione della pellicola protettiva adesiva applicata da Nintendo sullo schermo. L’azienda specifica chiaramente che non va rimossa, poiché serve a evitare che, in caso di rottura del vetro sottostante, possano staccarsi schegge pericolose. Una scelta sensata, soprattutto considerando che la console finirà spesso in mano a bambini.

Come si può vedere direttamente dal video, la rimozione di questa pellicola porta il display a graffiarsi in maniera molto semplice, senza usare neanche lame più affidate del celebre taglierino dello youtuber.

Il punto più interessante arriva però quando si passa al test vero e proprio del pannello sottostante. Zack conferma che si tratta di vetro, e per danneggiarlo ha dovuto colpirlo per ben cinquanta volte con una pinza a pappagallo. Nessun danno visibile fino a quel momento: un chiaro indizio della robustezza del materiale scelto.

Focus anche sui Joy-Con e sulla facilità di riparazione

Il teardown ha toccato anche i nuovi Joy-Con, dove sono stati messi in evidenza i magneti di fissaggio e la struttura interna. Sostituire le leve analogiche (ancora basate su tecnologia a potenziometro) sembra un’operazione semplice e alla portata di chi ha un minimo di manualità, il che è positivo in previsione dei classici problemi di “drift”.

Meno comoda la rimozione delle batterie, che richiede l’uso di alcool isopropilico: un passo indietro rispetto alla prima generazione, che invece permetteva un accesso più diretto.

Nel complesso, il test conferma che Nintendo ha puntato su una costruzione solida e funzionale, pensata per resistere agli imprevisti dell’uso quotidiano. E anche se l’approccio di JerryRigEverything non è convenzionale, le sue impressioni lasciano intendere che la Switch 2 non teme gli urti accidentali, almeno per quanto riguarda il display.