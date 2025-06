Gemini

Gemini Drawer è un’area interattiva che consente di attivare l’assistente AI con una semplice gesture dal bordo dello schermo, in qualsiasi punto del sistema operativo. La funzione si basa su un drawer laterale, che si apre scorrendo dal bordo inferiore o laterale dello schermo, offrendo un accesso rapido a Gemini, anche durante l’utilizzo di altre app.

L’obiettivo di Google è quello di semplificare l’interazione con l’assistente, rendendolo contestuale e immediato, simile a quanto già avviene con l’Assistente Google classico, ma con l’aggiunta delle capacità conversazionali avanzate di Gemini.

Attivazione tramite gesture: test in corso su Android

La funzione è in test limitato e non è ancora attiva per tutti gli utenti, anche se il codice è presente nell’ultima versione beta dell’app Google. La gesture per richiamare Gemini Drawer funziona in modo simile alle gesture di navigazione di Android, e può essere avviata da qualsiasi schermata, incluse app a schermo intero.

Una volta aperto, il drawer mostra un campo di input, dove è possibile scrivere o parlare per interagire con Gemini. Non si tratta solo di richieste vocali o testuali: Google sta esplorando anche azioni rapide contestuali, come la possibilità di ricevere riassunti, creare note, ottenere informazioni su ciò che si visualizza o inviare contenuti a Gemini per ulteriori elaborazioni.

L’integrazione del drawer è parte di una strategia più ampia per posizionare Gemini come assistente centrale su Android, al pari di quello che fu l’Assistente Google. Rispetto al classico “Ehi Google”, il drawer introduce un’interfaccia più flessibile, che può essere richiamata in qualsiasi momento, senza abbandonare l’app attiva.

L’interfaccia del Gemini Drawer si presenta con un design minimale e coerente con Material You, con possibilità di adattarsi al contesto. Google non ha ancora fornito una roadmap ufficiale per l’introduzione stabile, ma la presenza nel codice suggerisce che il rilascio pubblico potrebbe avvenire nelle prossime settimane o mesi, iniziando dai dispositivi Pixel.

Questa nuova funzione rafforza l’ipotesi che Google stia lavorando per integrare Gemini al posto dell’Assistente tradizionale. Già oggi, alcuni dispositivi permettono di sostituire l’assistente vocale con Gemini, e l’aggiunta del drawer rende l’uso ancora più fluido e contestuale.

La scommessa di Google è quella di offrire un assistente AI conversazionale sempre più potente, che possa aiutare l’utente a gestire attività, reperire informazioni e interagire con le app in modo dinamico. Il Gemini Drawer rappresenta un ulteriore passo verso una esperienza unificata, sempre accessibile e pensata per l’uso quotidiano.