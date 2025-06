Windows 11 suona il jingle di Vista che fa tornare la nostalgia

Un curioso episodio ha coinvolto alcuni utenti iscritti al programma Windows Insider. Sono loro che hanno sentito suonare all’avvio di Windows 11 il jingle originale di Windows Vista. Il sistema operativo rilasciato quasi vent’anni fa. Invece della classica melodia moderna di Windows 11, molti hanno ascoltato quel suono distintivo. Tra l’altro carico di ricordi legati all’era di Aero e ai vetri trasparenti. L’accaduto ha subito catturato l’attenzione della community, scatenando una piacevole ondata di nostalgia e discussioni online.

Reazioni e prospettive: la nostalgia e gli interventi futuri su Windows

Il motivo di questo strano ritorno al passato è da attribuire a un bug tecnico presente nelle versioni Dev e Beta di Windows 11, riservate ai tester più esperti. Si tratta di un errore nelle build di anteprima che ha causato la riproduzione per errore del file audio di Vista. Ovviamente al posto del suono di sistema previsto per Windows 11. Microsoft ha chiarito che non si tratta di un omaggio o di un’intenzionale scelta stilistica. Ma semplicemente di un problema tecnico riconosciuto e segnalato nelle note di rilascio degli ultimi aggiornamenti.

La diffusione del bug ha generato reazioni contrastanti ma prevalentemente positive sui social network. Molti utenti hanno apprezzato il ritorno inaspettato di un suono così iconico. Ricordando con affetto gli anni Duemila e l’atmosfera tecnologica di quegli anni. Il parallelo con il recente aggiornamento grafico di macOS 26 “Tahoe”, che si rifà proprio allo stile Aero di Vista, ha alimentato ulteriormente il dibattito tra gli appassionati di tecnologia.

Microsoft ha già annunciato che la questione verrà risolta nelle prossime patch di Windows 11. Nel frattempo, il jingle di Vista è tornato a far parlare di sé. Riportando alla luce un pezzo di storia dell’informatica. Per chi non avesse mai ascoltato quel suono, o volesse rivivere quell’emozione, il team ha anche proposto una riproposizione ufficiale.

Questo episodio dimostra come anche un semplice suono possa influenzare la percezione degli utenti. E mantenere vivo il legame con il passato, mentre il futuro della tecnologia continua a evolversi.