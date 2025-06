Unieuro lancia MAXI OFFERTE: affrettatevi prima del 22 giugno

C’è quella gioia estiva, quella che provate quando tagliate un’anguria e scoprite che è dolce, croccante e priva di semi. Perfetta. Ecco, immaginate quella sensazione, ma con le offerte Unieuro. Basta cliccare per farvi arrivare a casa occasioni strepitose: elettrodomestici, stampanti, accessori tech e gadget utili per vivere meglio, spendendo meno. È shopping sì, ma con cervello e anche un pizzico di fortuna, tipo quando trovate le cuffie che volevate e scoprire che sono pure in sconto. Unieuro ha preparato una carrellata di proposte solo online, tutte valide fino al 22 giugno, pensate per chi sa che un buon affare è meglio di mille promesse. Il tutto con un click, senza dover cercare parcheggio o fare la fila alla cassa.

Unieuro vi propone le migliori offerte

La stampante Wi-Fi Epson XP-2200 è una multifunzione compatta con Wi-Fi Direct, 3 mesi di inchiostro inclusi e costa da Unieuro solo 54 euro. Per chi cerca un aiuto domestico che renda la vita più leggera, la scopa elettrica senza fili Ariete 2757, con batteria da 22V e accessori, è vostra a 84,99 euro. Se amate i videogiochi, da Unieuro trovate Minecraft per Nintendo Switch a 29,99 euro, oppure il controller Sony DualShock 4 nero per PS4 a soli 54,99 euro. Chi è sempre in lotta con le pieghe, apprezzerà la Rowenta Easy Steam VR5121: 2400W di potenza, serbatoio da 1,4 litri e un prezzo super: 89 euro.

Se volete rivoluzionare la cucina, il forno elettrico ventilato Ariete 985 da 30 litri con sei modalità di cottura è vostro a 72,90 euro. In alternativa, c’è la friggitrice ad aria Ariete 4630, con 8 programmi automatici e capienza da 9L, ideale per famiglie numerose, scontata da Unieuro ad appena 78,99 euro. Se vi serve anche una lavatrice efficiente, la Candy Easy EYT 1262DWE/1-S con funzioni smart e carico da 6 kg è disponibile a 259 euro. Tutte le offerte Unieuro sono valide fino al 22 giugno e le trovate comodamente qui sul sito ufficiale.