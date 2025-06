TIM, le 3 offerte migliori di sempre si chiamano Power: ecco fino a 300GB in 5G

TIM propone tre nuove offerte pensate proprio per gli utenti che scelgono di passare da Iliad o da un operatore virtuale, con l’obiettivo di attrarre utenti attraverso un rapporto dati-prezzo vantaggioso, minuti illimitati e la garanzia del primo mese gratuito. Si tratta di Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, tre opzioni differenti per profili di consumo diversi, ma tutte senza costi nascosti.

TIM si presenta con la sua Power Special: ecco per tutti 300 giga in 5G per 9,99€

L’offerta più completa tra le tre è TIM Power Special, che mette a disposizione 300 giga al mese in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al prezzo di 9,99€ mensili. Un piano pensato per chi ha bisogno di navigare ad alta velocità, senza preoccuparsi del consumo. Grazie al primo mese in omaggio, si può iniziare a utilizzare subito il servizio senza spese iniziali.

Non manca mai anche la TIM Power Iron: 150 giga in 4G a 6,99€ per tutti

Chi desidera una soluzione più contenuta ma comunque generosa in termini di traffico dati, può scegliere TIM Power Iron. A 6,99€ al mese, include minuti e SMS senza limiti, ma con 150 giga in 4G. Una scelta equilibrata per chi naviga in modo regolare ma non necessita del 5G. Anche in questo caso, il primo mese è gratuito, senza alcun costo da sostenere all’attivazione.

Chiude il cerchio la Power Supreme Easy: 200 giga in 4G a 7,99€

Tra le due precedenti, per prezzo e dotazione, si colloca TIM Power Supreme Easy, offerta che include 200 giga in 4G, sempre con minuti e SMS illimitati, a 7,99€ mensili. Anche qui, il primo mese è in regalo, rendendo l’adesione ancora più interessante per chi desidera testare la rete TIM prima di sostenere il primo pagamento.

Con queste tre soluzioni, TIM punta a offrire flessibilità, dati abbondanti e tariffe competitive, mantenendo l’attenzione sulla qualità della rete e su un accesso privilegiato riservato a chi proviene da Iliad o MVNO.