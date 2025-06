Nothing Headphone (1): il prezzo delle cuffie per l’Europa potrebbe essere perfetto

Le Nothing Headphone (1) iniziano a prendere forma non solo dal punto di vista del design e delle specifiche, ma anche per quanto riguarda il prezzo europeo, che potrebbe essere più contenuto del previsto. Secondo quanto riportato dalla testata francese Dealabs, le nuove cuffie over-ear dell’azienda fondata da Carl Pei dovrebbero arrivare in Europa a 299 euro. Si tratterebbe del primo vero tentativo di Nothing nel segmento delle cuffie a padiglione, dopo anni focalizzati sugli auricolari.

Il prezzo per il mercato britannico dovrebbe essere di 299 sterline, mentre negli Stati Uniti si parla di 309 dollari. Un dettaglio che sembra smentire precedenti voci di corridoio che ipotizzavano un prezzo statunitense fermo a 299 dollari. Una differenza contenuta, ma che potrebbe riflettere dinamiche locali, tra cui dazi doganali e incertezze economiche legate all’attuale amministrazione americana.

Colorazioni differenziate e data di lancio imminente

Le Nothing Headphone (1) dovrebbero arrivare con un piccolo elemento di differenziazione tra mercati. Negli Stati Uniti, ad esempio, sarà disponibile una variante esclusiva grigia, mentre l’Europa e il Regno Unito riceveranno le versioni bianca e nera. Nulla di ufficiale ancora, ma la suddivisione cromatica sembra già delineata.

Il debutto ufficiale è atteso per il 1° luglio 2025, in occasione della presentazione del Nothing Phone (3). Le cuffie dovrebbero essere svelate nello stesso evento e si posizionano come una diretta concorrente degli Apple AirPods Max, anche se con materiali più economici per mantenere i costi più accessibili.

Qualità audio e design: aspettative alte

Carl Pei ha già lasciato intendere che Nothing punta molto in alto sul fronte della qualità sonora. Sebbene l’azienda non abbia ancora condiviso tutte le specifiche tecniche, l’ambizione è chiara: offrire un prodotto premium a un prezzo competitivo. Il design dovrebbe seguire la filosofia già vista sugli altri prodotti Nothing, puntando su un’estetica curata, probabilmente con trasparenze e dettagli minimalisti, anche se con materiali meno pregiati rispetto alla concorrenza Apple.

La disponibilità sul mercato resta ancora un’incognita: si parla di settembre, ma non è escluso che si tratti solo di una data indicativa.