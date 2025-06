Switch 2: teardown mostra dettagli sul display

L’arrivo della nuova Nintendo Switch 2 ha attirato l’attenzione di appassionati ed esperti del mondo gaming. A tal proposito, anche Zack Nelson, il celebre youtuber noto con il nome del suo canale JerryRigEverything, ha espresso il suo interesse. Pur non trattandosi di uno dei suoi classici “durability test” dedicati agli smartphone, il trattamento riservato alla console è stato comunque piuttosto brutale. Nelson ha, infatti, optato per un teardown approfondito. Senza particolari riguardi nel conservare i componenti nelle loro condizioni originali. La sua analisi parte con un gesto emblematico: la rimozione della pellicola protettiva dallo schermo. Un’azione che Nintendo stessa ha espressamente sconsigliato di fare.

Switch 2: cosa ci dice il teardown di JerryRigEverything

Nintendo spiega che la pellicola non ha scopi estetici né funzionali in senso classico, ma strutturali. Quest’ultima serve ad evitare che, in caso di rottura del display, si formino schegge di vetro potenzialmente pericolose. Una scelta che ha senso, considerando che la Switch 2 è pensata anche per un pubblico molto giovane. Eppure, tale accorgimento comporta un compromesso. Ovvero la superficie risulta meno resistente a graffi e micro-abrasioni, dato che la plastica usata è inevitabilmente più morbida rispetto al vetro. Rimuovere la pellicola è possibile, ma l’operazione si rivela più complessa di quanto accadrebbe con una pellicola pensata per essere sostituita regolarmente.

Nel corso dello smontaggio, Nelson, spinto dalla curiosità, ha cercato di capire se sotto la pellicola si cela effettivamente del vetro. La risposta è sì, e non si tratta di un vetro qualunque. Infatti, per danneggiarlo sono stati necessari ben cinquanta colpi con una pinza a pappagallo. Uno scenario che dice molto sulle scelte prese da Nintendo per la sua nuova Switch 2. Ciò che Nelson ha evidenziato, infatti, è che, anche se non ha esattamente forzato la mano, la tenacia del vetro lo ha comunque impressionato. Un fattore che risulta particolarmente interessante per la “resistenza” della console di Nintendo.