Redmi Note 14 Pro è super economico su Amazon: sconto da non perdere oggi

Solo per pochi giorni gli utenti possono pensare di acquistare il Redmi Note 14 Pro, uno smartphone dedicato a tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione comunque economica, ma che allo stesso tempo non disdegni prestazioni al top. La promozione disponibile su Amazon innalza notevolmente il livello qualitativo, proponendosi come valida alternativa ai tanti modelli disponibili in commercio.

Lo smartphone raggiunge dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,46 millimetri di spessore, ed un peso di 190 grammi complessivi. La totale resistenza all’acqua lo rende sicuramente molto appetibile e versatile, senza dimenticarsi della presenza dell’ottimo display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione di 1220 x 2712 pixel e densità di 446 ppi, con refresh rate a 120Hz (la protezione è invece Gorilla Glass Victus 2).

Sotto il cofano trova posto il processore MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, alle cui spalle è stata posizionata una GPU Mali-G615 MC2, con anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che non può essere facilmente incrementata con l’ausilio di una microSD).

Redmi Note 14 Pro: lo sconto migliore dell’anno su Amazon

La promozione che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto del Redmi note 14 Pro è decisamente conveniente per tutti i consumatori, per il semplice fatto che si può arrivare a spendere solamente 279,98 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Il supporto alla ricarica rapida è garantito anche su un modello di fascia bassa, essendo presente la ricarica a 33W (solo via cavo), che va ad alimentare una batteria sufficientemente capiente, essendo un componente da 5500mAh, capace allo stesso tempo di offrire una buona autonomia generale. La connettività è ugualmente di alta qualità, con supporto a WiFi 6, bluetooth 5.4, USB type-C 2.0, IRDA, NFC e chip GPS.