iPhone pieghevole: produzione dietro l’angolo ma tanti dubbi per Apple

Come tutti sappiamo per Apple, i prossimi mesi saranno decisamente particolari, quest’anno a settembre infatti assisteremo all’arrivo di iPhone 17 il quale annovererà anche il nuovo iPhone super sottile definito come iPhone Air, nonostante si stia preparando il terreno dunque per l’arrivo della prossima generazione di dispositivi Apple, quest’ultima sta lavorando anche a qualcosa di completamente nuovo, stiamo parlando infatti del primo iPhone pieghevole che secondo le voci di corridoio trapelate finora dovrebbe arrivare il prossimo anno con una presentazione che mostrerà il mondo un dispositivo che arriverà Proprio durante il 2026 e un altro che invece dovrebbe arrivare successivamente, si tratterà del primo tentativo di Apple ed inserirsi all’interno di questo mercato che ovviamente porta con sé tantissime curiosità per tutti gli utenti.

Tutto pronto ma molti dubbi

A parlarci di questa dinamica ci pensa un noto leaker sempre ben informato, Ming chi Kuo, Quest’ultimo ha sottolineato come molto presto la società che si occupa di produrre dispositivi Apple inizierà la produzione degli iPhone pieghevoli la quale dovrebbe cominciare ad entrare nel vivo già dalla fine del terzo trimestre del 2025 o l’inizio del quarto trimestre.

Nonostante dunque ci troviamo letteralmente all’inizio della produzione, sembrerebbe che Apple abbia finalizzato solo una piccola parte delle componenti che concorreranno l’iPhone pieghevole, secondo l’utente infatti si tratterebbe del display e qualche altro elemento, anche la cerniera non sembra essere ancora quella definitiva e sembra che Apple ci stia ancora lavorando.

Nonostante tutto, però, la società ha già commissionato i volumi di produzione del proprio dispositivo che dovrebbero ammontare a circa 15 o 20 milioni di device, i quali però rappresenterebbero un volume cumulativo per i prossimi due o tre anni con un accordo con Samsung per la produzione dei display di circa sette o 8 milioni di unità all’anno, dunque un volume coerente con i dati appena riportati.

Ovviamente si tratta di dati legati a un progetto ancora in divenire che potrebbero modificarsi nel corso del tempo, soprattutto dopo il lancio della prossima generazione di iPhone.