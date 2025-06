Bellefield, il gigante solare che cambia l’accumulo energetico

Parlare di energia rinnovabile, oggi, non è più solo roba da esperti o da convegni. È qualcosa che ci riguarda da vicino, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Basta guardare la quantità di server, cloud, piattaforme e intelligenze artificiali che usiamo ogni giorno: tutto questo mondo digitale ha fame di energia. Una fame enorme. E sì, anche quello che stai leggendo adesso, da qualche parte nel mondo, consuma elettricità per esistere.

Maximo e Bellefield: robotica e rinnovabili a braccetto

Per fortuna, mentre il consumo energetico cresce, crescono anche le soluzioni intelligenti. L’energia solare, ad esempio, non è più solo quella dei pannelli sui tetti delle case. Oggi parliamo di impianti giganteschi, capaci di alimentare intere città e sostenere perfino i colossi della tecnologia. Uno dei progetti più impressionanti in questo senso si chiama Bellefield, ed è firmato AES, una delle grandi protagoniste del settore.

Siamo in California, nella contea di Kern, dove AES ha appena completato la prima metà di quello che si candida a diventare il più grande impianto solare con accumulo a batterie degli Stati Uniti. Solo questa prima parte, chiamata Bellefield 1, mette insieme 500 megawatt di solare e 500 megawatt di batterie, pronte a immagazzinare energia per quattro ore. E il bello è che tutto questo è già legato a un contratto di 15 anni con Amazon.

E non finisce qui. Quando anche Bellefield 2 sarà completato — si parla del 2026 — il progetto arriverà a 2.000 MW totali. Per capirci, abbastanza energia da coprire il fabbisogno di quasi mezzo milione di famiglie ogni anno. E non è solo una questione di numeri: stiamo parlando di oltre un milione di tonnellate di CO₂ evitate, e di aria più pulita per tutta la zona.

Dietro le quinte, la tecnologia fa la sua parte. AES ha impiegato anche Maximo, un robot intelligente progettato per aiutare nell’installazione dei pannelli. Niente fantascienza: Maximo lavora davvero, con precisione e velocità, accanto agli operai. Una collaborazione uomo-macchina che rende i cantieri più sicuri e più veloci.

E poi c’è il lavoro. Bellefield 1 ha già generato più di 700 posti, e la seconda fase ne porterà altri 1.000. Segno che la transizione energetica, oltre ad aiutare il pianeta, fa bene anche all’economia reale.

Quindi sì, il futuro dell’energia è già in costruzione. E in certi posti — come nel deserto californiano — è anche dannatamente concreto.