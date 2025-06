WhatsApp migliora la protezione degli utenti

La sicurezza degli account WhatsApp è sempre più al centro dell’attenzione. In questi giorni è stato possibile assisterà ad un’ interessante novità. Di cosa si tratta ? Ebbene molti utenti hanno notato un nuovo messaggio che invita ad aggiungere un indirizzo e-mail al proprio profilo. A differenza di quanto avviene con le truffe o i tentativi di phishing, questa comunicazione è autentica. Infatti proviene dall’account ufficiale dell’app, identificabile dal badge blu con la spunta.

Aggiungere la mail su WhatsApp: pochi passaggi per maggiore sicurezza

L’obiettivo è quello di offrire una nuova modalità di recupero dell’account. Se una persona perde l’accesso al proprio numero di telefono o non riesce a completare la verifica tramite SMS o chiamata, l’indirizzo e-mail associato consente un’alternativa sicura. In pratica, si tratta di un’ulteriore barriera di protezione. Una trovata pensata per rafforzare le difese già esistenti, come la verifica in due passaggi.

L’inserimento dell’email non è obbligatorio, ma rappresenta una misura raccomandata. In caso di furto del telefono o di perdita del numero, sarà possibile ricevere istruzioni direttamente nella casella di posta elettronica per ripristinare l’accesso. La procedura per associare la propria e-mail a WhatsApp è già disponibile per tutti. Anche se non si è ancora ricevuta la notifica ufficiale. Per farlo, è sufficiente aprire l’applicazione, accedere al menu delle impostazioni e selezionare la sezione “Account”. Da qui, si può scegliere l’opzione “Indirizzo mail”, inserire il proprio contatto e confermare il codice ricevuto tramite una password temporanea. Una volta completata la verifica, l’email verrà associata in modo sicuro al profilo.

Non è necessario effettuare altre modifiche, ma è importante usare un indirizzo a cui si ha sempre accesso. Tale funzionalità, anche se opzionale, rappresenta un passo importante verso una gestione più sicura dei dati personali su WhatsApp. Come sempre la piattaforma si dimostra fortemente concentrata sui suoi utilizzatori. Non a caso mira ad offrire loro la migliore esperienza d’uso possibile.