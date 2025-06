Hisense Laser Mini M2 Pro: il nuovo mini proiettore 4K portatile

Il nuovo proiettore Hisense Laser Mini M2 Pro arriva sul mercato per cambiare l’idea del cinema “privato”. Un corpo ultracompatto, il più piccolo e leggero mai prodotto dal brand, racchiude tecnologie avanzate come il motore Pure Triple Color Laser con laser separati rosso, verde e blu. La fedeltà cromatica è sorprendente, il realismo delle immagini toglie il fiato. Immagini fino a 200 pollici con una qualità 4K che resta intatta anche in movimento. La nuova tecnologia AI 4K Clarity è il cuore pulsante di un sistema capace di ridefinire ogni dettaglio. L’AI Upscaler trasforma contenuti a bassa risoluzione in sequenze ultra dettagliate. L’AI Noise Reduction pulisce l’immagine, mentre l’AI HDR Upscaler regola contrasto e luminosità in tempo reale. Cosa si può chiedere di più da un proiettore che sta in uno zaino?

Immagine perfetta in ogni ambiente con il nuovo proiettore Hisense

Il rapporto di proiezione 1.0–1.3 con Zoom Ottico consente al proiettore Hisense di ottenere regolazioni fluide mantenendo l’integrità del 4K. Addio alle perdite di qualità tipiche dello zoom digitale. L’adattabilità inoltre va da 65 a 200 pollici, perfetta per salotto, terrazza o parete esterna. Basta accenderlo per iniziare a guardare anche un film sotto le stelle. La correzione automatica del trapezio e la messa a fuoco automatica eliminano qualsiasi intervento manuale. L’immagine si sistema da sola, anche su pareti colorate. Il proiettore Hisense rileva la tinta e adatta automaticamente i colori su 7 tonalità differenti, mantenendo tonalità brillanti e fedeli. Il tutto in pochi secondi.

Oltre alle immagini, il suono avvolgente è garantito dalle tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual:X, per un audio spaziale senza diffusori esterni. L’intrattenimento si controlla poi con un telecomando vocale e l’intuitivo sistema operativo VIDAA Smart OS, in modo che Netflix, YouTube e Disney+ siano a portata di click. Dolby Vision e supporto a più formati HDR completano il quadro con ombre e luci piene di sfumature, perfette anche per il gaming. Il prezzo di lancio del mini proiettore Hisense in Italia sarà di €999 a partire da luglio. Lo acquisterete?